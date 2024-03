Insert Coin – Café, Flippers et bornes d’arcade, l’expo qui sent bon les années lycée

Jusqu’au 30 juin, La Monnaie de Paris propose Insert Coin, une exposition étonnante, amusante et expérientielle !

Entrez dans le temple des machines de jeux à pièces pour une découverte en mode Revival ! De l’après-guerre aux années 2000, ce parcours situé dans le majestueux bâtiment datant du 18e siècle, se transforme pour une rétrospective sur les machines de jeux à pièces étonnante !

Baby-Foot, Juke Box, Flipper…

Tout au long du parcours ultra vintage, vous découvrirez des dizaines de machines à jeux mythiques. Elles ont peuplé les cafés de France et de Navarre, ainsi que les salles d’arcade.

Plus de 40 machines sont jouables, ce qui signifie que vous pourrez vous éclater seul ou entre amis et revivre des moments où le diabolo menthe, les roudoudous et l’Orangina complétaient ces instants de jeux après le lycée, et même lorsque vous séchiez les cours !

On retrouve les flippers mythiques comme celui des Harlem Globe Trotters. Vous pourrez jouer à Pong ou à Pac-Man… Au fur et à mesure, défilent les jeux à pièces « classiques » des années 50 pour arriver aux jeux vidéo comme la borne d’arcade PS3 !



La Monnaie de Paris a édité pour l’occasion de superbes jetons (on vous laisse la surprise). Les visiteurs en reçoivent au début de l’expo pour jouer avec ces machines dans les conditions matérielles d’origine.

Insert Coin – Ludique, émouvante et sérieuse

Cette exposition n’est pourtant pas une immense salle de jeux. Elle se veut à la fois ludique et sérieuse. Elle s’attache à montrer une évolution culturelle.

Ces machines viennent de la culture populaire. Placées dans des lieux de socialisation, elles créaient le lien et les passions.

Insert Coin est une expo bien vivante, destinée aux geeks, aux nostalgiques et aux curieux qui n’ont pas forcément connu ces époques. C’est un peu la revanche de l’ado rebelle qui se planquait pour fumer ses Camel tout en buvant un coup et en titillant les flippers ou encore le baby-foot !

Une scénographie vachement Bat !

En explorant les 8 salles de l’exposition, on replonge dans les expressions des années 70. L’équipe de La Monnaie de Paris a soigneusement conçu une scénographie immersive qui nous transporte dans les troquets d’autrefois.

Les concepteurs de l’exposition ont même pris soin d’exposer des objets mémorables dans des vitrines, indiquant le prix de chacun d’entre eux et leur conversion en euros !



Des machines à cacahuètes, des 45 tours, des sucreries de l’époque, et bien sûr les bécanes et les chanteurs à minettes. Bref, on rit, on se souvient, et on adore ! Insert Coin c’est un Mistral gagnant et un concentré de Pop Culture !

