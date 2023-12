Juergen Teller – Ses photos exposées au Grand Palais Ephémère

C’est la plus grande exposition consacrée à ce jour à Juergen Teller. Le Grand Palais Ephémère l’accueille jusqu’au 9 janvier.

Le titre de l’exposition, I need to live, fait référence au ressenti de Juergen Teller face aux faits marquants qui ont façonné sa vie, parfois tragiquement.

L’artiste aborde ces sujets de la même manière qu’il pratique sa photographie : dans un style direct et réaliste, qui lui est propre. Teller célèbre la valeur de la vie, tout en reconnaissant la fragilité de l’existence humaine.

Juergen Teller : des stars au-delà des stars

Teller est reconnu internationalement. Particulièrement connu pour ses portraits de célébrités : Yves Saint Laurent, Charlotte Rampling, Agnès Varda, Iggy Pop… il collabore aussi avec les grandes marques de mode : Marc Jacobs, Loewe, Céline.

Pour autant ses créations ne brossent pas les couturiers dans le sens du poil, non, ses photos sont toujours crues, fortes et teintées d’un humour grinçant.



Le travail de Juergen Teller ne s’arrête pas non plus à coucher sur papier glacé les stars. Il veut provoquer, s’interroge sur le sens de la vie, du couple, de la famille, la guerre… Le sillon interfessier le fascine aussi beaucoup. Il n’hésite pas à montrer le corps dans des poses provocantes et parfois incongrues. Il montre tous les corps sans jamais retoucher les clichés qu’il prend.

Le photographe œuvre aussi avec son épouse Dovile Drizyte sur certains projets communs autour notamment, du rôle des parents.

I need to live or to leave ?

Cornel Windlin expliquait à propos du photographe. « Juergen Teller nous renvoie aux incertitudes de notre temps et libère la photographie de mode des conventions. Car, au-delà des poses et du glamour, il montre l’énergie sexuelle que possède le sujet.

Qu’il fixe sur la pellicule des top-modèles, des pop stars, les coulisses des défilés, des rues en Roumanie ou les landes sauvages de Cornouailles, Juergen Teller perçoit et dévoile l’humanité derrière le glamour et la fragilité de la beauté. »



L’exposition « I need to live » propose au public une rencontre avec des centaines de photos tantôt au format XXL tantôt minuscules, des vidéos et des installations. Le tout est présenté dans une scénographie ascétique et monumentale qui remplit le Grand Palais Ephémère. Si vous allez voir l’expo regardez bien l’affiche … dans les murs du GPE, le short rose n’est plus là !



