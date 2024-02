La société des spectacles – Une exposition de Farah Atassi et d’Ulla von Brandenburg

La Fondation Pernod Ricard propose une exposition singulière autour du travail de deux artistes mondialement connues : Farah Atassi et Ulla von Brandenburg.

Jusqu’au 20 avril 2024 pénétrez dans l’univers de La société des spectacles imaginée par deux femmes aussi complémentaires que différentes. (Entrée libre).

Une plongée dans les œuvres d’Atassi et de von Brandenburg

Ce parcours labyrinthique invite le visiteur à une conversation entre les deux artistes. Elles ont en commun, la couleur, l’espace et l’héritage moderniste. L’art devient architecture, ballet, cabaret.



Peintures, sculptures, installation, vidéos rendant hommage à Sonia Delaunay, on déambule entre les murs de la fondation peints pour l’occasion de couleurs flashes. Le propos éclate, pétille, tout en mettant chaque œuvre en dialogue ou en confrontation, mais toujours en lumière.

Le propos de l’exposition

Dans les peintures d’Atassi, le rideau est ouvert, et pourtant les danseuses sont immobiles. Le temps s’est arrêté. Le rideau s’ouvre non pas sur le spectacle d’une chorégraphie mais sur une mise en spectacle des formes. Forme parmi les autres formes, le personnage semble n’être plus qu’un élément d’une authentique nature morte.



S’en dégage une « théâtralité » renforcée encore par le regard de ces langoureuses danseuses incluant la présence du spectateur. Ce même spectateur est invité à pénétrer dans les environnements d’Ulla von Brandenburg, et à traverser la couleur et les monumentales peintures sur tissu que l’artiste déploie dans l’espace avec majesté.

Comme Atassi à l’intérieur de ses peintures, von Brandenburg mobilise dans son vocabulaire une multiplicité de formes d’art (danse, musique, théâtre…). Se délivre ainsi l’image d’une œuvre qui ne se définit pas dans sa pure spécificité textile mais dans une féconde mise en mouvement d’autres pans de l’histoire des arts.

« La société des spectacles » propose une réflexion sur l’usage de la scène, du spectacle, de l’artifice et toutes les ambiguïtés que cela soulève dans des pratiques artistiques fort différentes mais inscrites toutes deux dans un héritage moderniste.

