Le monde comme il va – L’exposition qui vous demande aussi comment vous allez

L’exposition “Le Monde Comme Il Va” vous interpelle : comment allez-vous ?



À la Bourse de Commerce, une collection d’œuvres iconiques de plus de 30 artistes de renommée internationale s’étend sur tous les niveaux de l’édifice.



« Le Monde Comme Il Va » prend le pouls de notre époque. Les artistes l’observent, parfois en lanceurs d’alerte, exprimant leurs ressentis, dénonçant ou admirant leur temps. Tantôt graves ou ironiques, ils n’hésitent à bousculer les codes et à sortir du convenu.

Yuan Sun & Yu Peng

Martin Kippenberger

Anne Imhof – Luc Tuymans (au centre) Franz West

Peter Doig

Cette exposition tisse une spirale d’œuvres, expérimentant le présent et nous le livrant tel qu’il est ou pourrait être.

Le parcours n’est pas une lamentation collective, mais plutôt une exploration des incohérences du monde. Les artistes-veilleurs scrutent ces paradoxes, naviguant entre action et laisser-faire, révélant la conscience du moment présent.



Ces œuvres résonnent entre elles, portant des messages divers qui confèrent une puissance émouvante au propos : “Le Monde Comme Il Va.”

Kimsooja a carte blanche

Telle une prêtresse, l’artiste coréenne Kimsooja a carte blanche et nous guide vers un autre chemin.

L’artiste investit les vitrines et la fabuleuse rotonde de la Bourse de Commerce, parant le sol de miroirs et métamorphosant l’espace en une lévitation vertigineuse.

En déambulant dans cet immense terrain de méditation, notre corps devient l’axe entre ciel et terre, entre terre et ciel.

Kimsooja au centre

Alors, comment va le monde ? MAURIZIO CATTELAN / PETER DOIG / MARLENE DUMAS

PETER FISCHLI & DAVID WEISS / GENERAL IDEA / ROBERT GOBER

DAMIEN HIRST / ANNE IMHOF / KIMSOOJA / MARTIN KIPPENBERGER

KIKI KOGELNIK / JEFF KOONS / BERTRAND LAVIER / LIU WEI

GOSHKA MACUGA / SIGMAR POLKE / DORIS SALCEDO / MOHAMMED SAMI

CINDY SHERMAN / STURTEVANT / SUN YUAN & PENG YU / POL TABURET

WOLFGANG TILLMANS / SALMAN TOOR / ROSEMARIE TROCKEL

LUC TUYMANS / FRANK WALTER / FRANZ WEST / CHRISTOPHER WOOL vous apportent leurs réponses…

Jusqu’au 2 septembre 2024 Réservez votre entrée ici

Jeff Koons

Luc Tuymans

Sturtevant

Peter Fischli & David Weiss