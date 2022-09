Le Petit Nicolas entre dans la cour des grands au musée Grévin !

Lundi soir, le musée Grévin Paris inaugurait la statue du Petit Nicolas. Cette entrée dans la cour des grands coïncide avec la sortie du Film Le Petit Nicolas : qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ? Il sera dans les salles à partir du 12 octobre.

Il a fallu plus de six mois de travail à Stéphane Barret pour réaliser la sculpture parfaite du plus parigot des écoliers, et c’est une réussite !

Le Petit Nicolas version Grévin Paris dégage toute l’énergie, la malice et la drôlerie d’un des personnages de la littérature les plus adulés par les petits et grands enfants.

Plus de 200 personnages célèbres + 1

Le Petit Nicolas entre au musée Grévin par la grande porte. Il rejoint les stars, les hommes et femmes politiques et les personnages fictifs qui peuplent les murs de cet extraordinaire musée.



La création de René Goscinny et Jean-Jacques Sempé n’a pas pris une ride pour notre plus grand plaisir !

Anne Goscinny, très émue a dévoilé la statue du Petit Nicolas avec douceur, attention et dans l’esprit de son papa.

Anne Goscinny

Elle s’est confiée à l’assistance évoquant la belle histoire d’amour de ses parents et la naissance du Petit Nicolas, un être qui fait pour ainsi dire partie de la famille. Réservez votre entrée ici

Le Petit Nicolas le film

Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ? est le long-métrage d’Amandine Fredon et Benjamin Massoubre. Laurent Lafitte, Alain Chabat et Simon Faliu (le Petit Nicolas) prêtent leurs voix à ce film fantastique.

C’est une histoire à part pleine de fougue, de dynamisme et de poésie à l’image de ses créateurs !

A propos du film : Penchés sur une large feuille blanche quelque part entre Montmartre et Saint-Germain-des-Prés, Jean-Jacques Sempé et René Goscinny donnent vie à un petit garçon rieur et malicieux, le Petit Nicolas. Entre camaraderie, disputes, bagarres, jeux, bêtises, et punitions à la pelle, Nicolas vit une enfance faite de joies et d’apprentissages. Au fil du récit, le garçon se glisse dans l’atelier de ses créateurs, et les interpelle avec drôlerie. Sempé et Goscinny lui raconteront leur rencontre, leur amitié, mais aussi leurs parcours, leurs secrets et leur enfance.

Le Roman du film Le Petit Nicolas

Et pour compléter ce tableau Anne Goscinny et Imav Editions publient Le petit Nicolas – Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux, le roman du film. Ce beau livre raconte la véritable histoire de la naissance de ce petit bonhomme et celle de son fantastique univers !



Si vous avez envie d’oublier la grisaille de l’automne voici un cocktail magique pour retrouver le sourire : foncez à Grévin pour voir Le Petit Nicolas, prolongez la visite avec une bonne séance de ciné en découvrant le film (BAC Films) et en rentrant à la maison plongez vous dans le roman du film (adaptation graphique de Fabrice Ascione) ! Réservez votre entrée au Musée Cliquez ici

Pour vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici