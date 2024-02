Léo, les coulisses du film – Une exposition sur Léonard de Vinci et le tournage

Léo, de Jim Capobianco, est sorti au cinéma. Ce film d’animation, réalisé en Stop Motion et en 2D, raconte une partie de la vie de Léonard de Vinci.

Pour compléter ce film, dont nous parlerons prochainement, le Clos Lucé propose jusqu’au 12 mai une exposition passionnante et formidable ! Réservez votre entrée cliquez ici

Léo, les coulisses du film d’animation, plonge le visiteur dans la création d’un film qui ne ressemble à aucun autre.

Moodboard, Story Board, création des marionnettes, costumes, coiffures, accessoires, maquettes, tournage, développement de l’image, mise en voix… On suit pas à pas chaque étape de la création à la réalisation.

Les éléments ayant permis de créer le film sont issus des livres et des documents collectés au fil des âges. Le lieu emblématique du Clos Lucé est également mis à l’honneur puisque le film relate les derniers mois de la vie de Léonard à Amboise.

Les coulisses du film Léo – Silence, on tourne !

Pour réussir à créer cette petite perle du film d’animation, l’équipe a conçu 87 marionnettes, 800 accessoires et 450 décors. Ils sont somptueux et à l’échelle du Clos Lucé. Le château, la chambre, le bureau de Léonard … les maquettes sont splendides. On s’y croirait !





Il y a 5 personnages principaux, dont Léonard de Vinci, porté par la voix d’André Dussollier, et Louise de Savoie, doublée par Marion Cotillard.

L’exposition respecte scrupuleusement toutes les étapes de la création du film. Tour à tour, on découvre les croquis du réalisateur, les différents éléments composant les corps des marionnettes.

Le visiteur admire aussi les détails des accessoires… De nombreux décors sont aussi présents et on peut même pénétrer dans l’un des espaces de tournage du film.

Du contenu multimédia, des reproductions géantes des images du film, des photos et vidéos du making of complètent ce parcours immersif.

Une entrée dans le sérail de la production de Léo

L’exposition « Léo, les coulisses du film d’animation » plaira aux enfants mais aussi aux adultes. On pourra y passer un long moment à découvrir toute la magie et le savoir-faire nécessaires à la création d’un film d’une telle ampleur.



40 métiers contribuent à la réalisation de Léo. Et quelle patiente, quand on réalise que seules quelques secondes du film étaient tournées chaque jour ! Cela inspire le respect.

Grâce à ce parcours, on prend la mesure de la créativité et de la technique qu’il faut pour créer ce genre de chef-d’œuvre du 7e art !



Jim Capobianco réalisateur présentant son travail



Léonard de Vinci aurait été admiratif du travail de Jim Capobianco, Pierre-Luc Granjon et des studios Foliascope.

N’hésitez pas à vous rendre à Amboise, et surtout, ne manquez pas cette visite passionnante qui rend hommage au génie ! Réservez votre entrée cliquez ici

Envie de voir des expos ? Nos autres reportages sont ici

Suivez toute l’actualité IDBOOX sur Google Actualités