Léon Monet – L’exposition dédiée au collectionneur des couleurs

Vous connaissez forcément Claude Monet, mais connaissez-vous son frère Léon ?

Léon Monet frère de l’artiste et collectionneur, la nouvelle exposition du musée du Luxembourg, vous propose de faire connaissance avec lui.

Réservez votre billet d’entrée ici

Léon Monet le marchand de couleurs

Le frère de Claude Monet est un industriel. Alors que son cadet s’adonne très tôt à la peinture, lui est chimiste… en couleurs.

Il commercialise les nouvelles couleurs à l’aniline de la société Geigy & C°. En homme de réseau, il fonde la Société industrielle de Rouen.



Léon parvient rapidement à de nouvelles responsabilités et, en qualité de membre du comité artistique, suggère aussitôt la création d’un musée des Arts industriels. Féru d’art, il apporte un soutien actif à Claude Monet et à de nombreux amis impressionnistes.



Respecté dans l’agglomération roannaise, il contribue à mettre en lumière les impressionnistes et constitue au fil du temps une collection personnelle impressionnante.

L’exposition ne montre « que » 25% de la collection de Léon Monet. Nombreuses sont les œuvres dont on a perdu la trace et qui dorment dans des collections privées.



Le parcours s’attache justement à rendre hommage à cet homme exceptionnel industriel et amateur d’art en présentant notamment, pour la première fois, le seul portrait de Léon réalisé par son frère Claude.



De la couleur aux toiles

L’exposition Léon Monet frère de l’artiste et collectionneur présente dans une ambiance feutrée des peintures, photos et dessins magistraux.

Le tout dialogue avec des recettes de couleur, des échantillons de tissus, des crépons japonais, … évoquant le Rouen industriel dans lequel Léon Monet évolua.

Pigments ou couleurs synthétiques, il règne aussi comme un mystère sur l’utilisation des uns ou des autres par Claude Monet. Pour preuve, la sublime palette de l’artiste. On ne sait à ce jour, si elle enserre des couleurs industrielles.



Le parcours, propose ainsi d’en prendre plein les yeux avec des toiles de Camille Pissarro, Berthe Morisot, Joseph Delattre, Renoir, Sisley…





De Claude Monet on admire : Méditation, Madame Monet au canapé – Jardin en fleurs, à Sainte-Adresse, les grandes toiles peintes à Giverny et bien d’autres.



Enfin, cette exposition réussit à nous faire prendre conscience que sans Léon, nous n’aurions peut-être jamais connu Claude !

A voir jusqu’au 16 juillet 2023.

