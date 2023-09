Les Marguerites Gaumont par Chassol une exposition gratuite et originale à Paris

Si vous aimez le cinéma français, la musique et les thèmes décalés, Les Marguerites Gaumont par Chassol vous plaira certainement.

Jusqu’au 22 décembre, la Gaîté Lyrique vous propose une exposition participative originale.

Les marguerites Gaumont & Chassol genèse de l’histoire

En 2003, le musicien Christophe Chassol collabore avec Gaumont pour concevoir le thème musical du célèbre logo à la marguerite. Vingt ans plus tard, Chassol pose un regard contemporain sur le catalogue Gaumont avec cette expo.

Les Marguerites Gaumont par Chassol est une œuvre constituée d’un ensemble d’extraits issus de quinze films que Chassol a retravaillés, musicalisés, arrangés, montés, pour en faire des “ultrascores”.

Selon cette technique – une des signatures artistiques de Chassol – chaque syllabe est traduite en note de musique. Les dialogues deviennent partitions, rythmiques et mélodies. La parole se fait musique.

Des extraits de films cultes !

Le parcours de l’expo est complètement atypique. Imaginez des mini salles de cinéma disséminées dans l’espace.

Confortablement assis dans des fauteuils rouges, casque sur les oreilles ou dans la grande salle de projection, vous verrez Gérard Depardieu, Bernard Blier ou encore Jean Yann comme jamais.

Les extraits de Cuisine et dépendance. La chèvre. Le dîner de cons. Les Kaïra. OSS117. Le grand blond avec une chaussure noire et bien d’autres vous racontent une autre histoire. Une quinzaine de films cultes avec des répliques tout autant cultissimes sont passés par les sons experts de Chassol.

C’est marrant, étonnant et original.

Exposition gratuite.

Envie de voir des expos ? Consultez notre rubrique ici

Suivez toute l’actualité IDBOOX sur Google Actualités