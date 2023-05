L’Odyssée Sonore un spectacle immersif avec des images générées par IA (vidéo)

L’Odyssée Sonore est un spectacle étonnant qui marie histoire et technologie. Nous avons vu et vécu ce voyage immersif en avant-première au Théâtre antique d’Orange.

Embarquement pour L’Odyssée Sonore, une plongée dans la mythologie romaine.

Quand la technologie se marie avec le passé

La société Edeis chargée de l’exploitation du mythique théâtre antique d’Orange nous promet du jamais vu et du jamais entendu ! Promesse tenue avec ce spectacle d’un nouveau genre.

Cette déambulation sonore et visuelle ne ressemble à aucune autre, et transporte le spectateur de 7 à 99 ans dans un univers étonnant. Pour cela, vous êtes équipés d’un casque géolocalisé et d’un smartphone Crosscall.

En fonction du lieu où vous êtes vous ne voyez pas les mêmes choses et surtout vous n’entendez pas la même musique. A la tombée de la nuit, le théâtre mute et se pare de sons et d’images.

Le mur de scène du théâtre antique d’Orange s’anime de milliers d’images. Elles sont générées par intelligence artificielle créées par Imki, une société dont la spécialité est de concevoir des IA créatives.

Enveloppés par le son et l’image, vous croisez une multitude de divinités et de personnages mythologiques tout en traversant des paysages merveilleux et fantastiques.

La musique qui accompagne ces créations visuelles gigantesques se veut éclectique de Vivaldi en passant par Brel ou Jimmy Hendrix, le son est partout. Pour l’écouter, le casque Focal vous géolocalise tout en offrant un son spatialisé.

Si vous êtes au pied du mur de scène, dans les gradins ou n’importe où dans le théâtre la musique sera différente.

Plus qu’un spectacle L’Odyssée Sonore est une expérience qui marie la technologie avec le passé, l’histoire avec le futur !

L’Odyssée Sonore – Une épopée émotionnelle

En plus de casser les codes classiques du spectacle, L’Odyssée Sonore a un mot d’ordre, ne pas rester statique ! En effet pour profiter de l’expérience, il faut déambuler dans le majestueux espace conçu il y a plus de 2000 ans.



Vous vous appropriez le lieu en vous promenant du haut des gradins jusqu’au plus près du mur de scène. Pour chaque séance, le théâtre accueille au maximum 300 personnes. C’est aussi le nombre de dispositifs mis à la disposition du public alors que le théâtre peut accueillir plus de 1000 personnes. Ce choix de 300 équipements est une touche supplémentaire qui ajoute à la magie. Bien qu’entouré des autres spectateurs, on a un peu l’impression, d’être seul à déambuler dans l’un des lieux les plus mythiques de l’histoire !

L’Odyssée Sonore c’est jusqu’au mois de décembre 2023 !

