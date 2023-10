Mark Rothko – L’exposition magistrale en photos et vidéo

Mark Rothko (1903-1970) est à l’honneur à la Fondation Louis Vuitton jusqu’au 2 avril 2024.

C’est la première rétrospective consacrée au peintre américain, en France, depuis 1999.

En 115 œuvres, la Fondation Vuitton transporte le spectateur dans les mondes de Rothko.

Il disait : « La couleur n’est pas ce qui m’intéresse, c’est la lumière que je recherche ». Ce parcours chronologique retrace l’intégralité de la carrière de Mark Rothko.

Du figuratif d’abord

Dans les années 30, l’artiste se consacre au figuratif. Il peint notamment des scènes de la vie urbaine, du métro new-yorkais reflétant celles et ceux qui l’entourent.

Puis, il abandonne estimant qu’il échoue à représenter la figure humaine “sans la mutiler”.





Un dialogue sans mots

À partir de 1946, Rothko change complètement de style et de perspective, se tourne vers l’abstraction. Au fil du temps sa peinture devient de plus en plus… « abstraite ».

Le travail de Mark Rothko devient alors identifiable entre tous. Il dialogue sans mots avec ceux qui regardent ses créations. De grands formats et des incursions de plus en plus assumées dans la couleur procurent une sensation intense à ceux qui se fondent dans ses ocres, ses bleus, ses jaunes, ses oranges, ses rouges… Plus on contemple ses toiles, plus on y pénètre.

La peinture de Rothko ne se raconte pas, elle se vit et l’atmosphère créée par la Fondation Vuitton pour cette exposition lui rend le plus bel hommage, permettant à la fois au visiteur de s’immerger dans les œuvres tout en respectant la volonté de l’artiste.

La Rothko Room et le dialogue avec Giacometti

Parmi les moments exceptionnels du parcours, l’entrée dans la Rothko Room est d’une intensité rare. En 1960, la Phillips Collection consacre au peintre une salle permanente, la première « Rothko Room », étroitement conçue avec lui. L’ensemble des neuf œuvres qui en est proposé ici – soit la totalité de la « Rothko Room » est en galerie 7.

L’autre point de rendez-vous incontournable est la Galerie 10. De 1969 à 1970, avant de se donner la mort, Rothko commence un ensemble de grandes peintures sombres, dans des tons gris, noirs et bruns.

À la même époque, il réfléchit à une commande, qui n’aboutira pas, pour le siège de l’Unesco à Paris, où ses peintures seraient accrochées auprès d’une sculpture de Giacometti.

La Fondation matérialise ce projet en exposant plusieurs œuvres du sculpteur en regard d’une « Cathédrale » noire et grise.

L’exposition Mark Rothko, est subtile et sensible. Grâce à son fils Christopher Rothko, elle retrace le parcours de ce maître alchimiste, rattaché au courant de l’expressionnisme abstrait suscitant une émotion entre drame et sensualité.

