Match Design et Sport – Une exposition qui va au-delà des JO 2024

Le musée du Luxembourg se métamorphose le temps de l’exposition Match – Design & Sport – Une histoire tournée vers le futur.

En pénétrant dans l’édifice datant de 1884, vous allez être projetés dans un cadre étonnant.

Jusqu’au 11 août 2024, la RMN-GP propose une expo audacieuse et résolument tournée vers le futur. Découvrez le catalogue de l’expo ci ou ici . Réservez votre entrée ici.

Match Design et Sport – Une scénographie musclée

Le musée prend des allures de stade, de ring et de piste de running. Sols bruts, grillages à l’image des terrains de basket aux USA, planches de bois, typographie symbolisant la vitesse, le décor prend forme pour se concentrer sur les sports et leur futur.

Ce choix s’inspire du monde du sport pour créer une expérience étonnante dans laquelle on se sent en phase ou pas. Mais l’exposition Match Design et Sport va au-delà d’une scénographie immersive. Son objectif est de mettre en regard et en corrélation deux disciplines, le design et le sport.

150 objets et expériences en mode compétition !

S’ouvrant sur une représentation classique de l’athlète (le Discobole) et sur la notion de superhéros ou de super-athlète, l’exposition couvre des thèmes multiples.

C’est un riche ensemble de sujets illustrant la relation symbiotique entre le sport et le design.

Les objets présentés vont de l’architecture des stades aux symboles de l’impact social et politique forts que le sport a sur nos modes de vie en passant par l’impact sur le développement des prothèses, sur la robotique, l’impression 3D, l’e-sport, l’environnement, le dopage technologique et plus encore.

La technologie prend toute sa dimension dans la seconde partie du parcours accompagnant le design et les disciplines sportives. Hologramme, manettes de jeux pour handicapés, robot signé Boston Dynamics, prototype de voiture ou de moto, la palette est immense concernant le sport/ la tech / le design.

On découvre alors la façon dont le design sportif se concentre sur le futur, en particulier avec le numérique et la data.



En complément des objets qui nous font prendre conscience de ces interactions, le visiteur accède à des contenus via des écrans et des QR codes à scanner en direct.

Match – Des gradins et des Hommes

Si « La pratique du sport est un droit de l’homme » (Charte Olympique) on peut alors se projeter vers le futur du sport qui s’adressera aussi à toutes et tous au-delà de la compétition ou du business qui en découle.

On regrettera peut-être l’omniprésence des marques qui brouille un peu les messages.

Pour y réfléchir, et reprendre votre souffle, asseyez-vous sur les gradins placés en fin d’expo !

Découvrez le catalogue de l’expo ci ou ici . Réservez votre entrée ici

Envie de voir des expos ? Nos autres reportages sont ici

Suivez toute l’actualité IDBOOX sur Google Actualités