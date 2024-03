Mise en page – L’exposition pour les amoureux des livres et des mots

Mise en page par Sarah Andelman est une exposition extraordinaire dédiée à celles et ceux qui aiment les livres et le beau sous toutes ses formes.

Le Bon Marché Rive Gauche donne carte blanche à Sarah Andelman, cofondatrice du concept store colette et créatrice de la maison d’édition Just an Idea Book.



Cette collectionneuse insatiable de beaux ouvrages propose aux visiteurs du grand magasin un rendez-vous original, plein d’humour et d’émotion, centré sur l’amour des mots et des livres.

Mise en page – A livre ouvert

Le visiteur rencontre deux sculptures monumentales absorbées par leur lecture.

Au rez-de-chaussée, un pop-up store rassemble des livres et des accessoires présents dans diverses librairies du monde. On flâne chez Cow Books de Tokyo, The Strand et Pillow-Cat Books de New York…

Aux étages, c’est un déferlement de livres, de créations qui interpellent, attendrissent et font sourire.

Pour l’occasion, de nombreux produits exclusifs peuplent les espaces, il y a de quoi craquer un peu partout.

Pour concevoir Mise en page, Sarah Andelman fait appel à plusieurs artistes. Jean Jullien et les Paper People et sa marque Nounou (j’ai craqué sur la chemise livre). Harry Nuriev qui mitonne ses serre-livres faits de bouilloires et de casseroles. Inès Mélia qui réinvente le livre pour lui donner un second sens. Aline Asmar d’Amman pour son « béton littéraire ».

Chaque espace est conçu tel un chapitre, chaque page nous conduit vers de nouvelles découvertes.

Mise en page est un moment suspendu dans le temps, que vous soyez bibliophile ou juste amateur de beau, préparez-vous à une mise en page et en mots inoubliable !

Entrée libre jusqu’au 21 avril.

