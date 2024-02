Nouveau Atelier des Lumières – L’Égypte des pharaons et Les Orientalistes photos et vidéo

L’hiver est plutôt chaud à l’Atelier des Lumières Paris qui présente deux nouvelles expositions numériques.

Du 9 février 2024 au 5 janvier 2025, les visiteurs embarquent pour deux voyages étonnants et immersifs. La première boucle présente « L'Égypte des pharaons. De Khéops à Ramsès II ». La seconde nous montre comme jamais « Les Orientalistes. Ingres, Delacroix, Gérôme… ».

L’Égypte et ses pharaons

Remontons le temps et redécouvrons l’Égypte à travers les chefs-d’œuvre de cette civilisation mythique qui s’étend sur trois millénaires et fascine toutes les générations.

L’exposition débute par un vent de sable, nous faisant pénétrer au fur et à mesure dans les confins de l’histoire. La formidable pérennité de l’Égypte ancienne est intimement liée aux pharaons qui régnèrent sur le royaume unifié de la Haute et Basse Égypte.

Les sculptures monumentales des souveraines et souverains dont les noms résonnent dans l’histoire surplombent ensuite l’espace : Khéphren, Hatshepsout, Thoutmosis III, Akhénaton et Néfertiti… Des batailles mythiques ont rythmé les règnes des souverains successifs, comme Ramsès II et la bataille de Qadech.

Les bras du Nil irriguent ensuite l’espace d’or en fusion, chair des dieux, qui coule le long des murs, forgeant les incroyables bijoux des rois et reines égyptiens.

L’Égypte des pharaons. De Khéops à Ramsès II

Sculptures monumentales, sarcophages, pyramides, fresques, la mise en scène rend un hommage fantastique à cette civilisation qui n’a pas encore livré tous ses secrets.

Les connaisseurs remorqueront que les pyramides et le Sphinx de Gizeh ainsi que le temple de Karnak de Thèbes, s’appuient sur des reconstitutions 3D. Elles viennent du jeu vidéo Assassin’s Creed Origins d’Ubisoft.



Si la musique n’est pas toujours bien adaptée au propos, on circule dans l’espace à la découverte de ces trésors fantastiques.

Sensations garanties, on en prend plein les yeux pour ce voyage dans le temps.

Les Orientalistes. Ingres, Delacroix, Gérôme…

Le programme court de l’expo s’intéresse aux Orientalistes.

Au XIXe siècle, les portes de l’Orient s’ouvrent pour les peintres occidentaux attirés par les mystères des terres lointaines. Éblouis par la lumière du grand Sud qui révèle les reliefs des paysages arides et les couleurs des architectures aux motifs spectaculaires, les orientalistes Delacroix, Gérôme, Ingres et d’autres noms majeurs de l’expression européenne, invitent à une véritable expédition picturale vers un nouveau monde exotique et envoûtant de l’Orient rêvé.

Cette seconde partie est juste fantastique ! On découvre les tableaux de ces maîtres de la peinture au format XXL.

Les animations sont à couper le souffle et nous permettent de côtoyer les courtisanes, l’ambiance des palais, les harems, le désert en entrant dans les œuvres de façon inédite.

Derrière les moucharabiehs se cache tout un pan de l’histoire.

On admire alors La Grande Odalisque (Ingres), Femmes d’Alger dans leur appartement (Delacroix), le Bachi-Bouzouk de Jean-Léon Gérôme et bien d’autres toiles emblématiques.

Éminemment sensuelle, cette projection des œuvres d'Ingres, Delacroix, Gérôme, Richter… à L'Atelier des Lumières, est absolument splendide, rendant hommage à un mouvement pictural unique !

