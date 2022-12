On a joué à Arsène Lupin et le secret de l’Opéra au Palais Garnier

Fans d’Arsène Lupin et amateurs d’énigmes préparez-vous à vivre une expérience étonnante et grandeur nature dans le mythique Palais Garnier à Paris !

Le jeu Arsène Lupin et le secret de l’Opéra ouvre ses portes de façon permanente à l’Opéra Garnier. Cette enquête vous permet de vous transformer en un disciple d’Arsène Lupin. Vous allez devoir résoudre un mystère que le Gentleman cambrioleur n’a jamais résolu.



Entre amis, en famille et avec des enfants (à partir de 10 ans) partez à la chasse aux indices pendant 1h30. Cultival a pensé le scénario en s’appuyant sur la beauté des lieux pour vivre une expérience sympathique. Réservez votre entrée ici

6 énigmes dans l’esprit d’Arsène Lupin – Le pitch du jeu

Arsène Lupin, le célèbre gentleman cambrioleur à qui aucune énigme ne résiste, a déjà résolu de nombreux mystères. Au cours de son intense carrière d’enquêteur, son plus grand succès fut de parvenir à résoudre tous les secrets détenus par le comte de Cagliostro.



Lors de travaux de rénovation du Palais Garnier, un véritable trésor est découvert : des pièces, datées du 19e siècle, révélant la conception d’un ballet n’ayant jamais vu le jour ! Des partitions chorégraphiques, des notes anciennes, des croquis sur les costumes et les décors…



À la suite de cette découverte spectaculaire, la direction de l’Opéra national de Paris a totalement adapté sa programmation pour organiser, en première mondiale, une exposition présentant ces pièces exceptionnelles, ainsi qu’une représentation de ce ballet inédit.

Une certaine Irène Lupin, grande mécène de l’Opéra national de Paris, a apporté un soutien conséquent pour la promotion de l’événement.

Descendante d’Arsène Lupin, elle a toutefois un objectif tout particulier : terminer le travail entamé par son célèbre ancêtre. La pierre angulaire de ce grand secret n’est-elle pas ce ballet, dont tout le monde ignorait l’existence jusqu’aujourd’hui ?

Déterminée à poursuivre l’œuvre de son illustre aïeul, Irène Lupin convie les participants à reprendre le flambeau.

Ce qu’on pense d’Arsène Lupin et le secret de l’Opéra

Ce jeu plaira aux mateurs d’escape games qui aiment trouver la clef de mystères. Le cadre est juste sublime puisqu’il faut se promener dans plusieurs espaces de l’Opéra pour atteindre le but final et trouver les clefs des énigmes.



Le foyer, la bibliothèque, la rotonde du glacier … on sillonne ce lieu magique en découvrant des pièces, des tableaux ou des sculptures qu’on ne regarderait pas forcément en passant. Les indices s’y cachent et ça s’est super !



Les documents donnés au début du jeu par les valets de l’opéra sont bien conçus. Ils permettent d’avancer dans le jeu et certains personnages placés ça et là dans l’édifice aident les joueurs en cas de difficultés.

On adore la scène finale du jeu, étonnante, participative et sacrément maligne, mais on ne vous dira RIEN pour garder la surprise. Les costumes des personnages rencontrés au fil de l’enquête sont superbes.



On regrette un peu quand même que lien avec Arsène Lupin soit si ténu.

Si vous êtes un habitué d’Escape Games, ne pensez pas que vous allez vous retrouver avec vos amis dans une pièce en intimité avec le défi. Non, ici on circule pour tout admirer. Cela a un avantage et un inconvénient. En effet, les joueurs et la foule de visiteurs sont mélangés et quand il y a du monde, c’est assez difficile de vraiment se concentrer pour profiter à fond du jeu.



Au final, Arsène Lupin et le secret de l’Opéra est une belle idée qui allie jeu et culture. Observation, déduction et surtout esprit d’équipe sont indispensables ! Réservez votre entrée ici