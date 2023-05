Paradox Museum – Une expérience qui vous retournera la tête

Paradox Museum a ouvert ses portes à Paris le 18 mai 2023. Nous avons tenté l’expérience en avant-première. Voici notre avis.

Vous allez vivre expérience renversante qui va chambouler toutes vos certitudes. Stockholm, Oslo, Barcelone, Miami, Chypre, le Paradox Museum est un concept qui a séduit le monde entier. C’est le sixième à ouvrir ses portes à tous les curieux.

Effet Waouh et sciences !

Le Paradox Museum situé au 38 boulevard des Italiens à Paris. C’est le plus grand jamais conçu. 90 expériences sont réparties sur trois étages dont 15 exclusives à la France.

Ces attractions sont en réalité basées sur des paradoxes ou des théorèmes physiques. Elles mettent mettent à l’épreuve tous vos sens et ébranleront vos certitudes.

Le parcours est immersif et interactif. On ne reste jamais passif. Les expériences proposées sont très variées. Il y en de toutes sortes à base de trompes l’œil, de projections de lumière, d’effets d’optiques, de jeux de miroir. Il y a même des pièces inversées et une petite galerie des glaces.

Certains paradoxes rappellent un peu les tours de passe-passe des illusionnistes ou ce qu’on pouvait trouver dans les fêtes foraines. Vous pourrez vous amuser à vous assoir sur une chaise géante transformée par un effet d’optique ou mettre votre tête sur un plateau et faire disparaître votre corps grâce à un jeu de miroirs.

C’est très drôle et on s’entend souvent lâcher des oh et des ah de surprise devant le résultat. Les mises en scène et les décors sont soignés et on entre vite dans le jeu.

Toutes les expériences ne sont pas du même niveau. Certaines sont plus réussies que d’autres ou fonctionnent plus ou moins bien selon les personnes. Elles sont quand même dans l’ensemble amusantes et beaucoup vous surprendront.

Paradox Museum – Shootez les meilleurs moments

Dans tous les cas, elles sont hautement instagramable. D’ailleurs, vous êtes fortement encouragés à prendre des photos. Le parcours dure environ 1h30. Vous avez une explication devant chaque paradoxe avec une vidéo pour comprendre ce qu’il faut faire et où vous placer pour prendre le meilleur cliché.

A la sortie vous pouvez faire une pause dans le café et acheter quelques casse-têtes dans la boutique pour prolonger l’expérience chez vous.

Allez-y entre amis ou en famille, vous passerez un moment fun et agréable.

Paradox Museum

Tarifs :

Adultes : 27 €

Enfants (4-11 ans) : 22 €

Gratuit pour les moins de 3 ans

Pack famille (2 adultes et 2 enfants) : 88 €