Picasso et la Préhistoire – L’exposition qui fait le pont entre les arts

Picasso et la Préhistoire est la nouvelle exposition du musée de l’Homme. Du 8 février au 12 juin, vous irez à la rencontre du maître de l’Art moderne et de l’art préhistorique.

Cette expo inédite par son concept fait le lien entre les créations réalisées il y a des milliers d’années et les inspirations de Pablo Picasso tout au long de son chemin créatif.

Picasso et un passé lointain

Peintures, céramiques, sculptures, galets, objets du quotidien, dessins sont étonnamment mis en dialogue avec l’art pariétal paléolithique.

Au travers des œuvres présentées, dont certaines sont inédites, on ressent parfaitement le choc que l’artiste a ressenti en rencontrant les œuvres de la préhistoire.



C’est l’authentification des premiers objets de la Préhistoire au début du 20e siècle qui marque profondément Picasso. D’ailleurs, il collectionne des documents, des moulages comme ceux de la Vénus de Lespugue qui lui servent au fil du temps d’inspiration.

5 espaces liés entre eux

L’exposition présente 5 espaces : Corps modelés s’attache à montrer comment le Maître renouvelle la représentation du corps (Femme lançant une pierre ci-dessous).



La seconde partie est intitulée « Bestiaire et grands décors ». Elle regroupe animaux et créatures. On perçoit effectivement les ponts entre ses créations et les peintures peintes sur les parois des sites archéologiques.

Le troisième espace baptisé « Empreintes et abstractions ».On découvre, par exemple, l’empreinte de la main de Picasso sur une plaque de cuivre rappelant les empreintes des plafonds de la grotte d’Altamira.

Suivent ensuite deux autres thèmes : Objets trouvés (avec les fameux galets peints ou sculptés) et Déesses primitives qui confronte un ensemble de moulages de Vénus préhistoriques aux sculptures de Picasso.



Picasso et la Préhistoire s’insère dans la saison Arts et Préhistoire du musée.

Une exposition courte, qui va à l’essentiel et qui commémore avec brio les 50 ans de la disparition de Picasso.

Découvrez le catalogue d’exposition cliquez ici ou cliquez ici

Envie de voir des expos ? Découvrez nos reportages ici