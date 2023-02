Quand le Lutetia accueille une exposition de photos mythiques !

L’hôtel Lutetia est un lieu historique et emblématique de Paris. Le palace s’ouvre au grand public et propose jusqu’au 16 mars, une exposition baptisée « Icônes de la Pop Culture ».

La Galerie de L’Instant s’est emparée de ce lieu pour y exposer plusieurs photographies mythiques et souvent inédites. Vous partez à la rencontre des stars du cinéma et de la musique tout en déambulant dans le luxueux hôtel.



Ne soyez pas timides, poussez la porte du Lutetia et dirigez-vous dans la galerie. En y accédant vous pourrez admirer plusieurs clichés de Marilyne Monroe, Jane Birkin, Serge Gainsbourg, et les fameuses photos de Romy Schneider immortalisées pendant le tournage de La Piscine.



Grimpez à l’étage et pénétrez dans le Bar caché Aristide, puis rendez-vous dans le Fumoir ou la bibliothèque. Chaque espace enferme des trésors de la photographie, précieusement conservés par la Galerie de L’instant.



De Steve McQueen à Alain Delon, de Brigitte Bardot à Françoise Hardy en passant par David Bowie, les Stones ou Yves Saint-Laurent entrez dans l’intimité des stars.

Exposition gratuite

