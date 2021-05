Uderzo au Musée Maillol – Une expo MagiX - IDBOOX

Albert Uderzo a le droit à sa première rétrospective. L’exposition se tient au Musée Maillol du 27 mai au 30 septembre 2021. On vous fait la visite.

La saison des expos bat son plein. L’une des incontournables concerne un grand maître du 9ème art. Baptisée, « Uderzo comme une potion magique», elle est entièrement consacrée à ce monument de la bande dessinée.

C’est une rétrospective riche de plus de 300 planches, dessins, couvertures et documents. Un grand nombre est inédit. Enfermés dans un coffre, ils n’étaient jamais sortis de son bureau.

Les amoureux de la BD et les fans d’Uderzo vont être aux anges mais pas uniquement. Elle met également en avant l’homme.

Uderzo – Tombé dans une marmite de potion magique quand il était petit

De 1927 à 2020, on découvre ainsi la vie et l’œuvre de ce dessinateur de génie. Il sait depuis l’âge de 7 ans qu’il sera dessinateur. Il disait : “Je vais être le Disney de la Rue de Montreuil”. On le remercie d’avoir tenu bon pour nous offrir tant de chefs-d’œuvre et de bons moments.

Cette expo met en avant l’immensité de son talent et toutes les facettes de son art. Lorsqu’on parle d’Uderzo, on pense immédiatement à Astérix mais son travail ne se résume pas au petit gaulois.

Né en 1959 dans les pages du journal Pilote il est entouré d’une galerie d’autres personnages inattendus. Super-héros, pirate, héros du Moyen-Age, aventurier, Uderzo touche à tous les genres et tous les styles graphiques.

Il dessine au grès de ses influences et surtout il excelle dans les dessins réalistes. Il ne faut pas oublier qu’Uderzo c’est aussi bien Oumpah-Pah que Tanguy.

Dans les deux cas on ne peut qu’admirer la précision du trait, la maîtrise du mouvement et la profusion des détails de chaque scène. On en prend plein les yeux.

Les planches accrochées aux murs réservent quelques surprises. On découvre par exemple Capitaine Marvel Junior et Super Atomic Z des super-héros dignes de comics américains, créés dans les années 50.

Par Toutatis où est passé Astérix ?

Une large partie de l’expo est évidemment consacrée à Astérix. La dernière salle recèle de véritables pépites comme la couv dessinée à l’encre de Chine du premier album Astérix Le Gaulois. La variété des documents présentés est aussi riche que les aventures du héros.

Au détour d’une salle, une fresque montre l’évolution du personnage au fil des années, tandis que dans une autre on reste admiratif devant un mur recouvert de BD en différentes langues (Astérix a été traduit en 111 langues).

Croquis, dessins, planches, on se délecte. C’est une vraie madeleine de Proust surtout si vous avez été biberonnés à Astérix étant enfant. On se rend compte de l’importance du personnage et de l’immensité de l’œuvre.

Saviez-vous par exemple que le premier satellite français mis en orbite en 1965 a été baptisé Astérix ?

Uderzo est une expo à ne surtout pas manquer qui trace le parcours hors du commun de ce grand dessinateur et de ses créations. Elle ravira les amoureux de la BD comme les curieux.

