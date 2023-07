Un art nouveau – Une exposition sur les métamorphoses du bijou

Jusqu’au 30 septembre, l’Ecole des Arts Joailliers de Paris avec le soutien de Van Cleef & Arpels présente une exposition exceptionnelle.

Un art nouveau – Métamorphoses du bijou de 1880 à 1914 est un écrin mettant à l’honneur l’inventivité.

Répartie en trois sections, l’exposition met en exergue l’évolution du bijou aussi bien dans les matériaux utilisés que dans la créativité.



Natures féériques, Eclosions, Abstractions constituent le triptyque de ce parcours. Sous nos yeux émerveillés, on découvre les créations de René Lalique, de la Maison Boucheron, de Gaston Chopard et bien d’autres.

Bracelets, colliers, mais aussi broches, peignes … se parent d’un subtil mélange entre pierres, métaux, perles, émail, corail…



Ces chefs-d’œuvre s’intéressent aux êtres fantastiques, aux insectes, à la botanique, à l’imaginaire. Leurs créateurs s’autorisent toutes les folies, pour sublimer le bijou.

“L’exposition entend illustrer et démontrer l’hypothèse, celle de la place centrale et singulière du bijou dans l’évolution profonde que connaît l’esthétique au tournant du 19e siècle”, explique Rossella Froissart commissaire d’exposition.

Près de 100 pièces s’exposent transportant le visiteur dans un dédale d’émotion où beauté et volupté côtoient les prouesses techniques au fil du temps.



Un art nouveau – Métamorphoses du bijou est une exposition gratuite sur réservation obligatoire.

Un très bel ouvrage complète ce rendez-vous.

