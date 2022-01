Yves Saint Laurent aux Musées – Expositions fil rouge dans 6 musées - IDBOOX

C’est un format d’exposition hors-norme. En hommage au 60e anniversaire de la création de la maison Yves Saint Laurent, six musées proposent six expositions.

Nous avons visité 4 d’entre elles, retour en images sur Yves Saint Laurent aux Musées.



Jusqu’au 15 mai 2022, retrouvez tous les visages d’Yves Saint Laurent dans 6 expositions différentes. RDV au Musée Yves Saint Laurent Paris, au Centre Pompidou, au Musée d’Art Moderne de Paris, au Louvre, au Musée d’Orsay et au Musée National Picasso-Paris.

Yves Saint Laurent et l’art un dialogue haute couture

En décembre 1961 la maison Yves Saint Laurent voit le jour. Le couturier, âgé de 26 ans, signe le 29 janvier 1962 sa première collection. A l’occasion de ce 60e anniversaire, la fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent dévoile les inspirations du célèbre couturier français.



YSL a toujours fait dialoguer la mode avec l’art. Sa demeure, un véritable cabinet de curiosités était l’une de ses sources d’inspiration. Mais Yves Saint Laurent ne s’arrête pas aux œuvres qu’il a chez lui pour aller puiser son inspiration.

Il réinterprète les tableaux des plus grands artistes Picasso, Van Gogh, Mondrian, Léger… Il dessine beaucoup et choisit ses tissus tels des tableaux – De l’impressionnisme au Pop Art en passant par le cubisme, YSL dialogue en permanence avec les peintres, la littérature et l’art à la française, il dessine ainsi les contours et les formes de la femme du 20e siècle.

Yves Saint Laurent au Centre Pompidou

Les robes du couturier sont mises en regard des collections permanente de Centre Pompidou. Au 4e et 5e étage, on découvre à quel point le couturier s’est inspiré des maitres de la peinture : Fernand Léger, Les Delaunay, Ellsworth Kelly, Gary Hume, Etel Adnan et bien sûr Piet Mondrian (voir plus haut).

Le visiteur se transforme pour cette exposition en chasseur de trésors au détour d’une salle, d’un peintre, les vêtements du couturier entament la conversation.

Yves Saint Laurent et Proust à Orsay

Au musée d’Orsay l’exposition est plus intimiste. Profitez d’une visite au 5e étage du musée pour mieux comprendre la passion de l’orfèvre de la couture pour Proust.



Le musée évoque la passion proustienne d’Yves Saint Laurent par deux installations. La première, est située devant l’une des grandes horloges. Sont présentées les robes du bal de Proust donné en 1971 par la baronne de Rothschild. C’est YSL qui a réalisé ces créations s’inspirant de ses lectures et notamment, de La Recherche.

Le second espace, plus restreint nous fait découvrir le formidable coup de crayon du couturier.

YSL et Picasso

Si vous visitez le Musée Picasso, vous retrouverez là encore Yves Saint Laurent. Fasciné par ce maître de la peinture, YSL lui a souvent rendu hommage. Ses périodes « picassiennes » sont les plus explicites de sa relecture de l’histoire de l’art. Pour preuve cette veste qui converse de façon fantastique avec le portrait de Nusch Eluard.

Ors et broderies au Musée du Louvre

C’est dans la galerie Apollon que le célèbre musée rend hommage à Yves Saint Laurent. Si vous faites une visite au Louvre, pénétrez dans cet espace majestueux. Les créations d’Yves Saint Laurent y dialoguent avec les tiares d’émeraudes, les colliers de saphir, les bracelets en rubis et les vaisselles en cristal les plus précieuses.

Le catalogue officiel des expositions Yves Saint Laurent aux musées (Gallimard) sera disponible au mois de mars / avril Cliquez ici pour réserver ou Cliquez ici