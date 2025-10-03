C’est dans le très joli musée Cognacq-Jay à Paris, qu’Agnès Thurnauer prend ses quartiers pour converser avec l’art du XVIIIe siècle.
L’artiste propose un parcours intitulé “Correspondances”. Jusqu’au 8 février 2026, découvrez cet étonnant dialogue entre l’art contemporain et des œuvres connues ou parfois oubliées du 18e siècle.
Une conversation intime et forte
François Boucher, Jean-Honoré Fragonard, Canaletto, et des figures féminines emblématiques telles que : Adélaïde Labille-Guiard, Louise Élisabeth Vigée Le Brun, Angelica Kauffmann, ainsi que des écrivaines ou scientifiques comme Madame de Staël ou Émilie du Châtelet, sont les interlocuteurs privilégiés d’Agnès Thurnauer.
Cette artiste touche-à-tout, manie magnifiquement la peinture, le dessin, la sculpture, la marqueterie, la pâte de verre…
En offrant cette carte blanche à Thurnauer, Paris Musées nous convie à honorer les contributions féminines à l’histoire de l’art et de la pensée. L’expo crée un pont vibrant entre hier et aujourd’hui.
Exposition : Agnès Thurnauer à Cognacq-Jay, la messagère des femmes. Découvrez notre reportage et nos photos https://t.co/9gVInDYQ0i#exposition #culture #EXPO pic.twitter.com/NcNzycwGGH
— IDBOOX (@IDBOOX) October 3, 2025
Avec respect, malice et talent l’artiste propose au visiteur un délicieux moment de découverte, nouant avec lui un lien sensible.
Agnès Thurnauer utilise son art pour raviver les trésors du musée et proposer une lecture engagée, sensible et particulièrement tonifiante de l’art et de la société des Lumières.
C’est ainsi que l’échange, la “correspondance”, se noue avec celles et ceux qui visitent l’exposition. Découvrez le catalogue de l’exposition Cliquez ici ou Cliquez ici.
Envie de voir des expos ? Nos autres reportages sont ici.