Selon un sondage Figaro Littéraire/ Odoxa, 12 millions de français souhaitent écrire un livre.

Cela représente 24% de la population adulte dans le pays. Seulement voilà, peu de gens passent à l’acte et publient effectivement un livre.

Pourtant, il existe aujourd’hui de nombreux moyens de se publier, même sans éditeur et parfois, d’avoir du succès.

Autre chiffre intéressant, 25% des hommes écrivent, ils sont plus nombreux que les femmes (22%).

Les hommes sont deux fois plus nombreux à envoyer leur manuscrit à un éditeur.



Si on demande aux Français «Avez-vous déjà songé à écrire un livre?», la réponse est oui à 29% chez les CSP+, dont plus d’un tiers chez les cadres et professions intellectuelles.

Enfin, ce sont les jeunes qui expriment le plus l’envie d’écrire et notamment les 25 à 34 ans.



En 2015, KDP la plateforme d’autoédition d’Amazon publiait le même genre de sondage. A l’époque c’était 1 français sur 3 qui avait déjà écrit un livre ou songé à en écrire un. (lire notre article)

Intéressés par l’autoédition ? Consultez notre rubrique ici

Découvrez aussi le livre d’Elizabeth Sutton et ML Cahier Publier son livre à l’ère numérique, un livre de référence dans le domaine de l’autoédition.