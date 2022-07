2000 livres numériques en promo pour les vacances à 2.49€ – Bon Plan

Vous avez envie de lire cet été ? Voici une promotion qui devrait vous plaire ! 2000 ebooks à 2.49€ c’est le bon plan proposé par FeniXX jusqu’au 31 août !

Plus de 2 000 livres numériques publiés au XXe siècle et devenus introuvables, sont proposés du 18 juillet au 31 août au prix unique de 2.49 €. C’est une réduction pouvant aller jusqu’à 70%.

Découvrez le site des promos de l’été ici

Quels livres numériques en promo ?

« Nous avons eu envie de faire plaisir aux lecteurs afin qu’ils puissent découvrir ou redécouvrir des sagas des années 80/90 dont les titres leur parleront sans doute, frissonner avec un choix de plus de 1 000 polars, se passionner pour les destins amoureux d’héroïnes du siècle dernier, bref… embarquer pour les vacances, sans se ruiner, des tonnes de livres incroyables dans leur liseuse, smartphone ou tablette ! » explique Émilie Delaporte, directrice commerciale de FeniXX.

Voici quelques exemples de cette sélection qui ravira les amateurs de livres. Il y a des polars issus de grandes collections comme Série Noire, Le Masque, Un Mystère et bien d’autres.

Les fans de romance rêveront avec avec des titres issus des collections Femme Diva, Turquoise, Tourmentes, et des livres de grands auteurs du genre des années 80 (Colette Davenat, Ginette Briant) mais aussi, plus anciennes, des figures de la romance des années 50 et 60 (Delly, Berthe Bernage).



Enfin, des sagas estivales aussi célèbres que Terre Indigo et Les Cœurs brûlés, ou historiques, portées par de grands auteurs comme Germaine Acremant, Evelyne Deher…

Où trouver les 2000 ebooks en promo ?

FeniXX veut faire connaître au plus grand nombre ce catalogue rempli de pépites littéraires indisponibles au format papier qui étaient vouées à disparaitre.

Les 2000 ebooks au prix unique de 2.49€ l’exemplaire sont disponibles dans toutes les librairies numériques : Kindle, Kobo / Fnac, Apple Books, Google Play… et aussi chez les libraires indépendants !

Remplissez vos smartphones, vos liseuses et vos tablettes pour les vacances et passez un bel été !

Les ebooks en promo toute la sélection FeniXX Cliquez ici Kindle cliquez ici Kobo – Fnac Cliquez ici Et dans toutes les librairies vendant des livres numériques!