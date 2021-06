48H BD 2021 – Des animations et 200 000 albums à 2 euros - IDBOOX

48H BD c’est la fête de la bande dessinée, les 4 et 5 juin 2021.

Profitez de ce bon moment pour découvrir des Bandes dessinées et participez aux animations prévues en France et en Belgique !

48H BD c’est quoi ?

On remercie les 10 éditeurs à l’origine de 48H BD : Ankama – Jungle – Kennes – Kurokawa – Les Éditions de la Gouttière. Paquet. Petit à Petit. Pika Édition. Soleil et Vents d’Ouest.

Animations, dons d’ouvrages, prix de vente découverte, rencontres… Toute une palette d’actions est mise en place afin de célébrer toute la richesse et la bande dessinée.



Par exemple, les éditeurs offrent plus de 50000 ouvrages aux établissements scolaires. Et, pendant tout le mois de juin, les enseignants peuvent lire gratuitement des BD au format numérique avec les élèves. Il y aussi des fiches pédagogiques fournies !



Pour l’édition 2021, 200 000 albums sont mis en vente à mini prix, 2 euros. 1500 libraires participent et 500 animations sont prévues.

Quelles BD à 2 € ?

Comme chaque année, une sélection de BD a été savamment choisie par les éditeurs.



CHATS! À partir de 8 ans Éditeur : Paquet Auteurs : Brrémaud et Antista Cliquez ici ou Cliquez ici



GENGIS KHAN ET L’EMPIRE MONGOL À partir de 9 ans Éditeur : Petit à Petit Auteurs : Julie Poinçot, Marie Favereau Doumenjou et Laurent Seigneuret Cliquez ici ou Cliquez ici



FRIGIEL ET FLUFFY À partir de 8 ans Éditeur : Soleil Auteurs : Jean-Christophe Derrien, Frigiel et Minte Cliquez ici ou Cliquez ici



EDENS ZERO À partir de 12 ans Éditeur : Pika Edition Auteur : Hiro Mashima Cliquez ici ou Cliquez ici



SORCELINE À partir de 8 ans Éditeur : Vents d’Ouest Auteurs : Sylvia Douyé et Paola Antista Cliquez ici ou Cliquez ici



DANSE AVEC MOI À partir de 8 ans Éditeur : Jungle Auteurs : Isabelle Bottier et Fez Cliquez ici ou Cliquez ici



CIZO À partir de 7 ans Éditeur : Kennes Auteur : Aré Cliquez ici ou Cliquez ici



MAUDIT SOIS-TU À partir de 14 ans Éditeur : Ankama Auteurs : Philippe Pelaez et Carlos Puerta Cliquez ici ou Cliquez ici



POKÉMON NOIR ET BLANC. À partir de 7 ans Éditeur : Kurokawa Auteurs : Hidenori Kusaka et Satoshi Yamamoto Cliquez ici ou Cliquez ici



ENOLA ET ANIMAUX EXTRAORDINAIRES À partir de 7 ans Éditeur : Les éditions de la Gouttière Auteurs : Joris Chamblain et Lucile Thibaudier Cliquez ici ou Cliquez ici