48H BD 2024 – La fête de la bande dessinée avec 250 000 albums à 3€

48 H BD 2024 se tiendra partout en France et en Belgique les 5 et 6 avril. Profitez de cette belle fête pour acheter des BD à 3 euros !

L’objectif de 48H BD est de célébrer tous ensemble le 9e art et de l’introduire dans le quotidien du plus grand nombre.

250 000 albums à 3 euros – Quels sont les titres ?

Découvrez le meilleur de la BD et du manga à petits prix. Les librairies proposent 250 000 bandes dessinées au prix unique de 3 euros. Il y en a pour tous les goûts et tous les âges. Cliquez sur les liens pour les acheter.

Voici la sélection des 15 titres choisis pour 2024 :

-Calamity Jane, tome 1 de: Adeline Avril (Editions Delcourt) Cliquez ici ou Cliquez ici



-Emile et Margot, tome 1 de : Anne Didier, Olivier Muller, Olivier Deloye (Editions Bayard Jeunesse) Cliquez ici ou Cliquez ici

-Erwann, tome 1 de Cédric Mayen,Yann Cozic (Editions Jungle) Cliquez ici ou Cliquez ici



-Goblin’s, tome 1 Tristan Roulot, Corentin Martinage (Editions Soleil) Cliquez ici ou Cliquez ici



-Marvel Action Avengers de Matthew K. Manning, Jon Sommariva (Editions Panini Comics) Cliquez ici ou Cliquez ici

-Spider-Man nouveau départ de Delilah S. Dawson, Fico Ossio (Editions Panini Comics) Cliquez ici ou Cliquez ici

-Mistinguette et Cartoon, tome 1 de Greg Tessier, Amandine (Editions Jungle) Cliquez ici ou Cliquez ici

-Les sortilèges de Zora, tome 1 de Judith Peignen, Ariane Delrieu (Editions Vents d’Ouest). Cliquez ici ou Cliquez ici

-Sous les arbres – L’Automne de Monsieur Grumpf de Dav (Editions de La Gouttière). Cliquez ici ou Cliquez ici

-TILLY ZORUS – La ferme des dinos de Ced, Gorobeï (Editions Auzou). Cliquez ici ou Cliquez ici

-Ogrest, tome 1 de Mig (Ankama Editions). Cliquez ici ou Cliquez ici

-Sasaki et Miyano tome 1 de Shou Harusono (Editions Akata) Cliquez ici ou Cliquez ici

-Sounds of Life, tome 1 de Amu (Editions Akata) Cliquez ici ou Cliquez ici

-Tengen Hero Wars, tome 1 de Hiromoto Yasu, Sakanoichi Kubaru (Editions Mangetsu) Cliquez ici ou Cliquez ici

-Tokyo Revengers, tome 1 de Ken Wakui (Editions Glénat) Cliquez ici ou Cliquez ici

48H BD c’est énooooooooorme !

Pendant deux jours, plus de 500 manifestations attendent les bédéphiles en France et en Belgique, à la fois en physique et sur Internet. La carte des évènements ici

Plus de 300 auteurs,12 éditeurs et de nombreux libraires sont impliqués dans cette nouvelle édition. Les éditeurs membres offrent d’ailleurs, plus de 50 000 ouvrages aux établissements scolaires.

L’association 48H BD invite les enseignants et les documentalistes à mener des activités autour du 9e art avec leurs élèves. Pour cela, les équipes mettent à disposition des supports d’activités (disponibles au téléchargement gratuit ici).

