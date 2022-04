48H BD - 250 000 BD et Manga à 2€ et 500 animations - IDBOOX

Pour la 10ème édition de 48HBD c’est la fête ! Du 1er au 2 Avril inclus, participez à la grande fête de la bande dessinée avec des centaines d’animations et des rendez-vous en France et en Belgique.



La bande dessinée a fait un carton en 2021 avec une hausse près de 85 millions d’albums vendus (lire notre article). Après le festival d’Angoulême, 48H BD tombe à pic.

48HBD en chiffres

Pour l’édition 2022 pas moins de 11 éditeurs sont partenaires de la manifestation. Un stock de 250 000 albums à 2€ sont en vente/ 15 titres. 50 000 albums sont offerts aux écoles.

1700 librairies participent à l’évènement. Il y a en France, en Belgique et sur le Web 500 animations (voir la carte ici ). Et enfin, le plus important, 250 auteurs participent !

La liste des BD à 2€

Voici la liste des BD à 2 euros. Il y en a pour tous les goûts et tous les âges. Profitez de cette fête pour faire le plein de bandes dessinées et de mangas. Suivez nos liens pour les acheter on a fait une liste manga et une liste BD ci-dessous !

La liste des mangas

–Iruma à l’école des démons T1 – Osamu Nishi (Nobi Nobi) Cliquez ici ou Cliquez ici

–Goblin Slayer T1 – Kumo Kagyu et Kousuke Kurose (Kurokawa) Cliquez ici ou Cliquez ici

–The Quintessential Quintuplets T1 – Negi Haruba (Pika Edition) Cliquez ici ou Cliquez ici

–À tes côtés T1 – Magumi Norino (Ankama) Cliquez ici ou Cliquez ici

La liste des BD à 2 euros



–UCC Dolores T1 – Didier et Lyse Tarquin (Glénat) Cliquez ici

–Marshall Bass T1 – Darko Makan, Igor Kordey et Desko (Delcourt) Cliquez ici ou Cliquez ici

–Jim Hawkins T1 – Sébastien Vastra (Ankama) Cliquez ici ou Cliquez ici

–Samurai T1 – Jean-François Di Giorgio et Frédéric Genêt (Soleil) Cliquez ici ou Cliquez ici

–Bloody Harry T1 – Alexandre Arlène (Jungle) Cliquez ici ou Cliquez ici

–Ninn T1 – Jean-Michel Darlot et Johan Pilet (Kennes) Cliquez ici

–Sixtine T1 – Frédéric Maupomé et Aude Soleilhac (La Gouttière) Cliquez ici ou Cliquez ici

–Complots à Versailles T1 – Carbone et Adragna (Jungle) Cliquez ici ou Cliquez ici

-Les Géants – Lylian, Paul Drouin et Lorien (Glénat) Cliquez ici ou Cliquez ici

–Linette T1 – Catherine Romat et Jean-Philippe Peyraud (La Gouttière) Cliquez ici ou Cliquez ici

–Putain de chat T1 – Lapuss’ (Kennes) Cliquez ici

Intéressés par les BD découvrez d’autres articles ici