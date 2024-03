Accessibilité – Apple propose la transcription de podcasts en texte

Apple met en place une nouvelle fonctionnalité pour rendre les podcasts plus accessibles.

L’objectif est de permettre à tous de lire un podcast pour les personnes empêchées d’écouter, mais aussi d’améliorer la découverte des contenus audio.





Avec les transcriptions, les utilisateurs peuvent lire le texte intégral d’un épisode. Il est également possible de rechercher un mot ou une phrase spécifique dans l’épisode.

De plus, on peut appuyer sur le texte pour lire le podcast à partir d’un point précis de l’épisode.

Au fur et à mesure de la lecture d’un épisode, chaque mot est en surbrillance, ce qui facilite le suivi.

Ces transcriptions ont pour but de renforcer l’accessibilité. La police et le contraste des couleurs ont été conçus pour rendre le texte plus facile à lire.

Les utilisateurs sourds ou malentendants peuvent également accéder aux transcriptions sans avoir à appuyer sur « play » pour lancer l’épisode.



Les transcriptions seront automatiquement disponibles pour les nouveaux épisodes peu de temps après leur publication. Les épisodes précédemment diffusés seront retranscrits au fil du temps.



Cette fonctionnalité, qui s’avérera très utile, est disponible en anglais, français, allemand et espagnol. Cependant, elle est réservée aux possesseurs d’iPhone, d’iPad avec iOS 17.4 et d’iPad OS 17.4.

Intéressés par l’accessibilité ? Consultez d’autres articles ici.

Suivez toute l’actualité IDBOOX sur Google Actualités