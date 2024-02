Adobe lance un assistant IA, capable de résumer et de rechercher des infos dans les PDF

Adobe lance un assistant d’intelligence artificielle dans ses applications Reader et Acrobat.

Cet outil, est capable de produire des résumés et de répondre à des questions sur les PDF et autres documents.

Pour le moment, AI Assistant est en version bêta, mais prochainement la société proposera des formules d’abonnement spécifiques.



Dans son communiqué, Adobe précise que les clients Acrobat Individual, Pro et Teams, et les participants à l’essai Acrobat Pro, peuvent utiliser la version bêta d’AI Assistant pour travailler dès maintenant. La fonction est déjà intégrée dans l’interface.

AI Assistant des fonctions poussées

Cet assistant propose de répondre à vos questions sur un texte long. Il peut aussi produire un résumé ou des citations précises. Il est également à même de faire une sortie formatée de vos recherches.

L’assistant fonctionne aussi sur des documents Word, Powerpoint, mais Adobe ne précise pas s’il est possible de faire des recherches dans un ePub, le format des livres numériques.



« L’IA générative offre la promesse d’expériences documentaires plus intelligentes en transformant les informations contenues dans les PDF en contenu exploitable », a déclaré Abhigyan Modi, vice-président senior de Document Cloud. « Le PDF est de facto la norme pour les documents les plus importants et les fonctionnalités introduites aujourd’hui ne sont que le début de la valeur qu’AI Assistant apportera via les applications et services Reader et Acrobat. ».

Actuellement, 3000 milliards de documents PDF sont en circulation dans le monde !

