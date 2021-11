Assises du livre numérique : Edition et iA inscriptions ouvertes

Les Assises du livre numérique 2021 se tiendront à Paris, le 6 décembre. Le thème de cette rencontre sera axée sur les impacts des intelligences artificielles sur la chaine du livre.

Ce rendez-vous dédié uniquement aux professionnels aura lieu en présentiel et sur Internet. Les inscriptions sont ouvertes cliquez sur ce lien pour enregistrer votre participation.



La 22e édition tentera de répondre à plusieurs questions fondamentales sur le livre et l’iA. Quelles sont les dernières avancées technologiques ? Comment l’Intelligence Artificielle peut-elle intervenir dans les différentes étapes de la chaîne du livre, de la traduction à la diffusion en passant par la fabrication ?



Tom Lebrun, juriste et co-auteur du livre blanc L’intelligence artificielle dans le monde de l’édition, interviendra pour la conférence inaugurale.



La journée sera rythmée par des tables rondes sur l’avenir du livre. Les ateliers sur inscription se concentreront sur les Webtoon, le prêt numérique en bibliothèque, les outils pour la lecture numérique…



Cette année encore, le programme est riche et varié. Les Assises du livre numérique organisées par le SNE, la Sofia et le CFC, accueillent chaque année plus de 400 professionnels.