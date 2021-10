Astérix et le Griffon – La couverture et des planches dévoilées ! - IDBOOX

Préparez-vous par Jupiter, le 21 octobre sort en librairie le 39e album d’Astérix ! Découvrez la couverture et quelques planches !



Astérix et le Griffon c’est l’album 2021 des supers aventures des Gaulois, préparez-vous pour le grand froid !

Nous retrouvons pour Astérix et le Griffon, le duo (Ed. René) Didier Conrad et Jean-Yves Ferri.



L’album de la nouvelle aventure de la fine équipe est imprimé à 2 millions d’exemplaires pour la France, sans compter la version ebook de l’histoire.

Astérix et le Griffon – Destination grand froid

Nos gaulois préférés partent faire un grand périple pour rejoindre une destination lointaine et venir en aide à ce mystérieux ami.

Plantons le décor, des totems terrifiants des Griffons plantés dans des étendues vierges, sauvages et gelées à perte de vue… gâchées par la présence d’innombrables légionnaires romains Par Jupiter, où sont-ils donc allés se perdre ?!?



Pour le découvrir, chaussez vos brogues molletonnées, enfilez un sayon bien chaud et partez sur les routes avec nos héros, à la recherche du mystérieux et terrifiant Griffon ! Vous frissonnez déjà ? Eux aussi !

Des supers méchants

Voici une galerie de portraits des nouveaux supers méchants d’Astérix et le Griffon.



À la tête de la colonne de Romains envoyés par César pour capturer le Griffon, le centurion Dansonjus traîne son imposante silhouette dans les steppes enneigées des Terres Sarmates. « C’est un personnage de romain un peu différent, nous dit Jean-Yves Ferri, plutôt plus râblé et plus résolu que ceux qu’on voit d’ordinaire dans la série. Dévoué à sa mission, il méprise le barbare, mais ne voit pas que l’ignorance et la superstition sont plutôt dans son camp. »



Jolicursus est un venator, un gladiateur spécialisé dans le combat avec animaux. « Je voulais en faire un personnage très charismatique », commente Didier Conrad. « Pour se faire, je l’ai affublé d’une impressionnante musculature, recouverte d’une peau de tigre toute aussi impressionnante. »



Terrinconnus « On nous réclame des caricatures à chaque album ! Dans ce personnage, je suis certain que vous reconnaitrez un de nos grands écrivains hexagonaux ! », nous avertit Jean-Yves Ferri. Terrinconus est le géographe de César. Il est la tête pensante de cette expédition romaine, présent dans cette aventure pour l'amour de la Science.