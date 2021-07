Autoédition – Lancement officiel de Kindle Vella - IDBOOX

Amazon lance officiellement son nouveau concept Kindle Vella. Dédié aux auteurs et aux lecteurs, le géant de l’autoédition innove avec des histoires par chapitre.

Ces histoires à lire de préférence sur mobile sont des lectures courtes entre 5 et 50 épisodes.

Kindle Vella couvre tous les genres littéraires : romance, polar, jeunesse, SF etc. Pour le moment, la lecture n’est réservée qu’aux américains.



La plupart des livres numériques présentés sont issus d’auteurs indépendants en autoédition.

Le principe est simple et efficace, les premiers épisodes sont gratuits et si on veut continuer il faut payer. En plus de lire, les lecteurs sont invités à commenter les épisodes, à les noter et à discuter avec les auteurs.



Quelques auteurs à succès participent déjà à Kindle Vella : Audrey Carlan, Bard Constantine, Ryan King ou encore Callie Chase.



Pour publier dans Kindle Vella, les écrivains utilisent Kindle Direct publishing (KDP) l’outil d’autoédition signé Amazon.



