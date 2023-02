Belgique – Elle écrit son livre au musée devant les visiteurs

Saskia de Coster est une auteure belge. Elle a décidé de terminer l’écriture son prochain livre dans un environnement étonnant et original.

L’écrivaine, s’est installée au musée KMSKA d’Anvers. Pendant un mois elle sera enfermée dans un cube de verre à la vue de tous. Coupée des réseaux sociaux, de son smartphone et des contacts directs avec les hommes et les femmes qui visitent le musée.



Le cube de verre fait 12m2. A l’intérieur il y a une table, un peu de nourriture et une pile de livres dont elle ne se sépare jamais.

A la nuit tombée, elle dort sur un matelas gonflable dans le musée ! Saskia de Coster a expliqué à la presse qu’elle voulait faire de l’écriture non pas un acte secret ou mystérieux mais son but est de “rendre visible un travail invisible”. L’auteure flamande a baptisé sa performance « L’auteur est présent ».



Si vous passez au musée des Beaux-Arts de la ville, rendez-vous dans la salle des Héros, vous pourrez la voir, mais ne pourrez communiquer avec elle. De Coster sera coupé du monde jusqu’à la fin février.



