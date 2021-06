Bibliothèques et numérique - Overdrive fait l’acquisition de Kanopy - IDBOOX

Overdrive a annoncé l’acquisition de la plateforme de vidéos et de films Kanopy.

Le service mondial de lecture numérique dédié aux bibliothèques publiques et scolaires étend son champ d’action.



Kanopy est un service de streaming vidéo de premier plan pour les bibliothèques publiques et universitaires. Elle propose à date un catalogue de 30 000 films. Ceux-ci sont disponibles sur les principales plateformes Web, mobiles et TV.



Avec l’achat de Kanopy, Overdrive très implanté dans le monde, ajoute une corde à son arc. Overdive est connecté à 43 000 bibliothèques et écoles dans plus de 75 pays.

Les termes de l'acquisition n'ont pas été annoncés.