Black River – Une nouvelle maison d’édition dédiée aux Comics - IDBOOX

Le groupe Editis lance sa 52e maison d’édition. Black River sera dédiée aux Comics et plus précisément à la traduction de Comics américains.

En 2022, la maison développera cette ligne éditoriale avec 9 publications. Science-fiction, fantastique en passant par l’horreur et l’adaptation de licences de jeux vidéo, Black River va entrer en librairie.



Dans un communiqué, David Guélou, directeur éditorial de la maison explique : « Black River a pour ambition de renouveler le genre auprès du lectorat français, grâce à des thématiques ancrées dans la pop-culture et portées par des grands noms du comics »

Parmi les premiers titres à paraître, notons Magic The Gathering – Tome 1 (sortie le 5 mai 2022).

Préparez-vous à accueillir aussi les guerriers nordiques dérivés du jeu vidéo à travers Assassin’s Creed Valhalla avec Le Chant de gloire.

Les créatures imaginées par l’auteur culte Lovecraft, les Grands Anciens, dans Une Étude en Émeraude qui sortira le 2 juin 2022.