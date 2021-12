Bon Plan Noël – Des Bestsellers numériques à prix doux

Les Editions 12-21 ont préparé une sélection de livres numériques à prix très doux pour les fêtes de fin d’année. Pour l’Opé Best Noël profitez de remises de 50% sur des livres numériques !

Jusqu’au 31 décembre, les prix de 5 ebooks sont en baisse à moins de 10 euros. Vous allez pouvoir lire tranquillement et bien au chaud pendant les vacances et découvrir un univers littéraire formidable !

Quels sont les ebooks en promo pour cette fin d’année ?

1991 de Franck Thilliez

En décembre 1991, quand Franck Sharko, tout juste sorti de l’école des inspecteurs, débarque au 36 quai des Orfèvres, on le conduit aux archives où il est chargé de reprendre l’affaire des Disparues du Sud parisien.

L’état des lieux est simple : entre 1986 et 1989, trois femmes ont été enlevées, puis retrouvées dans des champs, violées et frappées de multiples coups de couteau. Depuis, malgré des centaines de convocations, de nuits blanches, de procès-verbaux, le prédateur court toujours.



Sharko consacre tout son temps à ce dossier, jusqu’à ce soir où un homme paniqué frappe à la porte du 36. Il vient d’entrer en possession d’une photo figurant une femme couchée dans un lit, les mains attachées aux montants, la tête enfoncée dans un sac. Une photo derrière laquelle a été notée une adresse, et qui va entraîner le jeune inspecteur dans une enquête qui dépassera tout ce qu’il a pu imaginer…

Le Labyrinthe : Le rivage des survivants – tome 01 de James Dashner

73 ans après Le Labyrinthe, la survie de l’espèce humaine est menacée.



Sur l’île où se sont installés les survivants du Labyrinthe, vit Isaac, un jeune apprenti forgeron. Alors qu’il se rend à la Pointe avec ses amis pour plonger du haut des falaises, il aperçoit un bateau à quelques encablures du rivage.

À son bord, des corps inanimés, et une femme qui se jette soudain à l’eau pour rejoindre la terre ferme au péril de sa vie. Secourue par le groupe d’amis, elle leur explique avoir été envoyée par le monde extérieur pour les retrouver. Sans eux, impossible d’élaborer un remède contre la Braise, le virus mortel qui décime l’humanité.

Et si ce remède était caché tout au fond du terrifiant labyrinthe ?

De Cendres et de Larmes de Sophie Loubière

Madeline, Christian et leurs enfants rêvent depuis longtemps d’un appartement plus grand où chacun aurait son espace. Un rêve rendu impossible par la réalité du marché parisien.

Quand l’occasion se présente pour Christian d’obtenir le poste de conservateur au cimetière de Bercy, avec un pavillon de fonction de 180 m2, la famille Mara n’hésite pas et s’y installe au début de l’été 2019. Peu à peu, les enfants se font au panorama.

Tandis que Madeline, caporale cheffe sapeur-pompier, sauve les vivants, Christian veille les morts. L’âpreté de son métier réveille bientôt en lui le besoin d’extérioriser ses émotions par la peinture. Au cœur de ce fragile équilibre où les métiers de l’un et de l’autre pèsent lourd, la maison révèle ses fêlures. Lentement. Insidieusement.

Quelque chose menace cette famille recluse au milieu des tombes.

Une menace dont personne ne mesure encore l’ampleur.

La Mort de Lorna Belling de Peter James

On n’est jamais préparé à la vérité.

Lorna Belling, désespérée de ne pas pouvoir échapper à un mariage qu’elle voit comme un enfer, tombe sous le charme d’un autre homme qui lui promet monts et merveilles. Mais une photographie fortuite sur le téléphone portable d’une cliente de son salon de coiffure va tout changer.

Lorsque le corps d’une femme est retrouvé dans une baignoire à Brighton, le détective Roy Grace est aussitôt appelé sur les lieux du drame. Le mari de la défunte apparaît dès le départ comme le coupable idéal.

Pourtant, il existe une autre possibilité, plus sombre et plus terrible…

Le prix de l’orgueil d’Anne Perry

Lorsque Daniel Pitt est appelé sur une scène de crime dans le quartier du Mile End à Londres, il découvre que la victime est un avocat de son cabinet.

Que faisait son collègue dans cet endroit malfamé ? Aidé de son ami Toby Kitteridge, Daniel doit enquêter sur son propre bureau, d’autant que leur chef semble en savoir plus qu’il ne l’admet.



Ses pistes le conduisent jusqu’à un riche constructeur de la flotte navale anglaise mais Daniel dérange : fonctionnaires et puissants vont tenter de l’empêcher de se frayer un chemin vers une vérité que beaucoup veulent garder secrète.

L’inépuisable soif de justice de Daniel Pitt les mettra-t-il en danger, lui et sa propre famille ?

