BookBud – La plateforme qui veut révolutionner l’autoédition avec l’intelligence artificielle

Certains ont repéré le filon, on s’en doutait et c’est déjà le cas, voici la première plateforme qui permet de publier et de vendre des livres assistés par une IA.

L’objectif de BookBud est de révolutionner la façon dont les lecteurs accèdent à la lecture. Le second but est d’innover en bouleversant la manière de publier.

Le fondateur explique : « BookBud.ai propose un voyage de découverte inégalé où chaque titre peut être lu en ligne. Cette approche révolutionnaire garantit qu’un monde de connaissances et de divertissement est accessible à tous, gratuitement, favorisant ainsi une ère d’apprentissage et d’exploration sans limites. »

Révolutionner l’autoédition, mais encore ?

Ce site veut également être un tremplin pour les auteurs indépendants. Il leur propose de multiples services pour éditer et publier des ouvrages au format ebook, papier et même audio.

Tous les outils sont assistés par intelligence artificielle. Mais quand nous écrivons « assistés par IA », c’est un euphémisme ! Par ailleurs, les auteurs ont la possibilité de proposer leurs livres créés via la plateforme sur d’autres sites comme Amazon.

Intrigués par ce nouveau concept, nous avons interrogé le Docteur Bo Bennett, le fondateur du concept. Nous avons découvert comment ça se passe. Accrochez-vous !

Étape par étape et en une heure environ !

Pour être complètement transparent, il faut savoir que pour le moment, le site s’intéresse aux livres de non-fiction uniquement.

Si vous avez une idée de livre de développement personnel par exemple, d’économie ou de politique, le concept fonctionne.

Vous créez un compte et vous suivez le pas à pas. (Nota : les livres peuvent être créés en plusieurs langues dont le français).

La « seule » chose que vous avez à faire, est d’écrire de façon succincte l’idée de votre livre. L’IA se charge du reste !

Cette description étant renseignée, l’outil génère automatiquement le livre entre 50 et 200 pages !!

Puis il vous suggère un titre, une table des matières, et même une couverture. Vous pouvez tout de même modifier le contenu si certaines choses ne conviennent pas.

Vous avez aussi l’option de publier au format ebook, papier et livre audio (en choisissant parmi un catalogue important de voix).



L’outil vous aide à optimiser la description de la 4ème, il vous suggère aussi des mots clés pour être bien référencé sur les sites libraires etc.



Globalement, la promesse c’est la publication d’un livre en minimum une heure, contenu compris !!

Combien ça coûte et le copyright ?

Le fondateur nous a assuré qu’il n’y a pas de plagiat et que l’intégralité du copyright appartient à l’auteur.

Quant au coût pour la « création et fabrication », en fonction du service que vous utilisez, comptez entre 15 et 34$ minimum et maximum 500$, en fonction des services pris.

Autre point, si vous vendez votre livre sur la librairie en ligne Bookbud, la commission est de 50%.

Le “libraire” invite les lecteurs, les auteurs et les passionnés du monde entier à faire partie de ce voyage révolutionnaire.



Alors, convaincus ? On est bien loin de la machine à écrire et du traitement de texte !

J’en vois déjà certains qui poussent les hauts cris, mais cette info est intéressante à plusieurs titres pour qui suit l’évolution de l’autoédition et de l’intelligence artificielle.

Si vous avez envie d’essayer, vous pouvez le faire gratuitement ici ! On se tient au courant, d’accord ?

Intéressés par l’autoédition ? Consultez notre rubrique depuis 2010 c’est ici

Vous voulez en savoir plus sur l’intelligence artificielle ? Lisez nos articles sur le sujet

Suivez toute l’actualité IDBOOX sur Google Actualités