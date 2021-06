Centenaire de Frédéric Dard, 8 livres numériques San-Antonio à prix cassé ! - IDBOOX

Les éditions 12-21 célèbrent le centenaire de Frédéric Dard ! Le père de San-Antonio a marqué à jamais la littérature policière.

Frédéric Dard a dévoilé San-Antonio aux lecteurs en 1949, le succès est immédiat. Les aventures du commissaire San-Antonio, souvent aidé de son adjoint Bérurier sont entrées dans la culture générale. 175 romans ont été publiés au fil du temps.

San-Antonio, 8 livres numériques en promotion

Les éditions 12-21 ont concocté une liste de San-Antonio qui plaira aux amateurs de polars. Profitez de remises importantes jusqu’au 5 juillet.



3 livres sont en promotion avec un rabais de plus de 50% et à partir de 2,99€ : L’histoire de France vue par San-Antonio, Réglez-lui son compte, et, La fin des haricots.

Poursuivons avec les intégrales : San-Antonio Les années 1950 (avec 37 romans inclus). Il y a aussi, Les années 1960 (avec 35 romans inclus). Les années 1970 (avec 29 romans inclus). Les années 1980 (avec 41 romans inclus), enfin, San-Antonio Les années 1990 (avec 33 romans inclus). Chaque intégrale est proposée au prix unique de 49.99 € !



Il y a de quoi remplir vos liseuses, smartphones et tablettes pour les vacances, pour frémir de plaisir tout l’été ! Bonne lecture ! Pour trouver les livres c’est ici

Le Prix San-Antonio

Fleuve Editions et les éditions 12-21 ont organisé cette année, le Prix San-Antonio. Pour cet événement, qui récompense une jeune plume, pour son travail sur la langue ainsi que son ancrage dans l’époque actuelle, les éditeurs ont reçu plus de 270 manuscrits.

Le Prix sera remis lors du festival Quais du Polar qui se tient à Lyon du 2 au 4 Juillet.

Le lauréat sera publié dans la collection emblématique Fleuve Noir le 8 juillet 2021.