Contenus numériques – L’appli Nextory s’enrichit de nouvelles fonctionnalités

Nextory (ex Youboox) convainc de plus en plus de lecteurs. Livres audio, ebooks, presse… L’application de lecture en streaming évolue.

Désormais, l’appli iOS et Android propose la même interface dans tous les pays où la plateforme est implantée.



Les améliorations sont significatives afin de répondre aux besoins de tous les lecteurs, quel que soit leur âge.



– Multiples profils pour toute la famille: Nextory transforme l’expérience de lecture en permettant à ses utilisateurs de créer jusqu’à 4 profils distincts sur un même compte, offrant ainsi une navigation personnalisée à chaque membre de la famille.



-Profil enfants avec contrôle parental: Cette offre, plus familiale, permet aux enfants d’utiliser l’application de façon autonome et encourage ainsi la lecture (notamment audio) auprès de ce jeune public. Pour une sécurité accrue, les parents peuvent mettre en place un code PIN. Ils assurent ainsi une transition sécurisée entre le profil enfant et le profil adulte.



-Navigation intuitive et recherche performante: L’application offre désormais une navigation améliorée avec une recherche plus performante et une catégorisation plus précise. Les utilisateurs peuvent trouver plus facilement les œuvres qui correspondent à leurs goûts, améliorant ainsi leur expérience de découverte littéraire.



-Catalogue élargi et langues additionnelles: Extension du catalogue avec un choix plus vaste de livres dans de nouvelles langues, pour une expérience de lecture enrichie.



-Statistiques de lecture: Les utilisateurs bénéficient désormais de statistiques détaillées sur leurs habitudes de lecture, permettant une compréhension approfondie de leur parcours littéraire et favorisant l’exploration de nouveaux genres.