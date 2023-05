Des livres anciens congelés pour éviter la destruction

L’Italie a été touchée par des inondations terribles pendant le mois de mai. Les dégâts et les pertes humaines sont immenses.

Les archives diocésaines du séminaire de Forlì, les archives de la municipalité de Castel Bolognese, de la bibliothèque Tirsi de Lugo, des archives municipales de Sant’Agata sul Santerno, Forlì et Faenza ont subi de plein fouet cette catastrophe naturelle.

Les légumes laissent leur place aux livres anciens

Pour tenter de sauver des trésors culturels, l’entreprise Orogel s’est portée volontaire suite à l’appel des autorités. Au lieu de conserver des aliments, la société prête ses congélateurs pour préserver des centaines de livres endommagés lors des inondations.



Une fois nettoyés, les précieux livres et documents anciens sont étiquetés et mis en chambre froide à -25°. La congélation évite aux ouvrages d’être détruits par des micro-organismes. S’ils étaient laissés à l’air libre, ils seraient attaqués par des champignons destructeurs pour le papier, les parchemins et le cuir des reliures.

Une dizaine de camions escortés par la police sont acheminés vers les entrepôts de la société pour sauver les ouvrages.

