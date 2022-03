Un livre de Bernard Werber adapté en jeu vidéo - IDBOOX

Microids vient d’annoncer la création d’un nouveau jeu vidéo basé sur un roman de Bernard Werber.



La société n’a pas dévoilé le titre du livre adapté en jeu vidéo, mais les choses s’activent.



Bernard Werber a déjà donné dans le jeu vidéo avec Microids. En 2000, le bestseller Les Fourmis avait été proposé en jeu.

Pour le moment, on sait qu’un roman est en préproduction, on ne sait pas s‘il y en aura d’autres prochainement.



Dans un communiqué, Elliot Grassiano, COO et DGA de Microids explique : « Cette nouvelle collaboration nous permet d’appuyer la ligne éditoriale de Microids, qui souhaite mettre en avant des créateurs et des auteurs talentueux. Nous avons à cœur de proposer une expérience fidèle à l’œuvre de Bernard. L’aventure ne fait que commencer et nous avons hâte d’en dévoiler davantage ».

L’auteur qui vient de publier La Prophétie des Abeilles aux éditions Albin Michel est impatient : «Aujourd’hui, le timing semble être le bon, grâce à l’évolution des technologies, pour proposer une nouvelle expérience vidéoludique singulière « aux gameurs » et à mes lecteurs »