Du nouveau dans le Cahier de dessin animé et l’appli Blinkbook

Le Cahier de dessin animé a été une petite révolution en 2015, avec le lancement de ce concept mêlant coloriage, livre et animation numérique sur smartphone et tablette.

Le Cahier de dessin animé décliné en de multiples thèmes a su séduire les jeunes lecteurs.

Le concept des Editions Animées évolue et a besoin d’un coup de pouce de votre part. Depuis son lancement, notre rédaction a soutenu les différents cahiers (lire nos articles). Aujourd’hui, il est normal de vous parler des nouveautés.

Le premier livre qui donne vie aux dessins des enfants

Le Cahier de dessin animé première génération proposait aux enfants de colorier et d’animer leurs œuvres grâce à l’appli Blinkbook. Aujourd’hui, l’éditeur veut aller plus loin. Il propose le premier livre qui donne vie aux dessins des enfants, ils sont les maîtres d’œuvre ! Pour ouvrir la collection, le choix s’est porté sur les dinosaures.



L’enfant est invité à créer son dino grâce à un squelette tracé sur le cahier, Une fois le dessin réalisé, il procède à la mise en couleurs.

Ceci étant fait, il utilise comme auparavant l’application Blinkbook pour animer son histoire. Mais, il y a un petit plus de taille. L’enfant peut aussi raconter à l’oral l’histoire de son dino et s’enregistrer. C’est génial !

Le concept est présenté au prochain concours Lépine. Et grâce au financement participatif, vous pouvez donner quelques euros pour que le projet voit plus vite le jour, c’est par ici