Ducktoon une appli dédiée à l’univers des BD Disney

Ducktoon est une nouvelle application qui ne propose que des BD Disney ! Disponible sur iOS et Android la plateforme sera ouverte au mois de juin.

Les lecteurs pourront retrouver leurs héros favoris : Picsou, Donald, Rifi, Fifi et Loulou, Mickey, Dingo …

L’application propose des contenus inédits et des grands classiques de la BD en numérique.

Au programme : du Fantastique, de la Comédie, de l’Aventure, des Classiques Revisités.



60 épisodes sont disponibles à l’ouverture et l’appli recevra des nouveaux contenus chaque semaine.

« Avec Ducktoon, l’application webtoon dédiée à l’univers Disney, Unique Heritage Media renforce son offre numérique et confirme ainsi sa dynamique d’innovation. […] Picsou entre ainsi dans le jeu du numérique avec un format original de lecture – le webtoon – fortement utilisé par les 15-30 ans. Nous cherchons à défricher un nouveau marché en nous adressant à une nouvelle cible qui se détourne du papier, mais reste fidèle à l’univers Disney en général et Picsou en particulier. » précise Emmanuel Mounier, Président et Fondateur UHM.

Les utilisateurs peuvent télécharger l’appli et accéder à des BD gratuites. Pour en lire plus il faudra payer un abonnement sans engagement de 5.99 euros par mois.

Alors rendez-vous le 12 juin pour les amateurs de 7 à 77 ans !