Ebooks - Amazon modifie la navigation et apporte des nouveautés sur les liseuses Kindle - IDBOOX

Amazon a débuté la mise à jour des liseuses Kindle avec un rafraichissement qui améliore la navigation.



Les Kindle les plus récents reçoivent petit à petit ces nouveautés (Ce n’est pas encore le cas en France mais cela ne saurait tarder). Cela concerne les Kindle (8e génération et versions ultérieures), Kindle Paperwhite (7e génération et versions ultérieures) et Kindle Oasis.

Quoi de neuf sur les Kindle ?

La mise à jour se concentre principalement sur la navigation. Une barre en bas de l’écran vous permet de passer de l’écran d’accueil, au livre que vous lisez actuellement et à l’écran de la bibliothèque. Les manipulations sont donc plus limitées pour permettre une navigation plus fluide.



La façon dont vous accédez aux paramètres rapides du Kindle mode avion, réglage de la luminosité ont également changé. Vous accédez au menu directement via l’écran sans avoir à passer par le bouton du Kindle.

D’autres changements pour la lecture d’ebooks à venir

Amazon annonce aussi que d’autres changements arriveront plus tard dans l’année améliorant toujours plus l’expérience utilisateur.



Par exemple, la mise à jour de fin d’année proposera de nouveaux menus de filtrage et de tri. Il y aura un nouvel affichage des collections et une barre de défilement interactive.



Sur la page d’accueil, on accédera aux ebooks (jusqu’à 20) récemment lus en balayant vers la gauche.

Selon les rumeurs, une nouvelle liseuse d’ebooks Kindle Paperwhite devrait être présentée au mois de novembre (lire notre article).