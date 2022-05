Ebooks – De Marque achète Cyberlibris

De Marque annonce le rachat de la société Cyberlibris. La société canadienne acquiert le pionnier français en service aux bibliothèques numériques destinées aux étudiants, chercheurs et aux entreprises.

Les deux entreprises ont noué un premier partenariat en 2012, trouvant des synergies dans leurs activités liées aux livres numériques. (lire nos articles)

Cette entente permettait aux maisons d’édition canadiennes représentées par De Marque de mettre leurs titres à la disposition des bibliothèques clientes de la plateforme française.



Dans un communiqué, François Lascaux, cofondateur de Cyberlibris déclare : « « Je suis fier des succès remportés par l’équipe Cyberlibris depuis 2001. Tenant historique du modèle d’abonnement institutionnel et de la lecture en streaming, Cyberlibris est aujourd’hui l’acteur de référence incontournable dans le domaine des bibliothèques numériques en France et sur le continent africain. En rejoignant De Marque, qui partage notre vision et nos valeurs essentielles, Cyberlibris va pouvoir accélérer son développement, renforcer ses partenariats dans le monde de l’édition et enrichir l’expérience offerte à ses millions d’abonnés… ».

Cette transaction appuiera la croissance de De Marque à l’international et la diversification de ses types de contenus. Elle se traduira également par un accroissement de l’adoption du numérique, des activités de recherche et développement de ses plateformes et du prêt numérique en bibliothèques publiques et scolaires.