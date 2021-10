Ebooks en promo – Des livres sur Halloween ou des sorts ! - IDBOOX

Halloween approche à grands pas ! Préparez-vous à une nuit de frayeur bien méritée avec une sélection de livres numériques à prix diaboliques !

Merciful Crows T1 – La voleuse d’os de Margaret Owen

L’alliance improbable entre la cheffe d’un clan de parias et un prince rebelle, unis contre une reine impitoyable !

Fie fait partie des Corbeaux, la dernière des castes de Sabor. Les intouchables. Avec son clan, elle écume les routes, prenant en charge les pestiférés pour les brûler. En tant que sorcière, elle dirigera un jour son clan et sera responsable de la survie des siens. Son destin semble tout tracé. Jusqu’au jour où, lors d’une mission, elle aide le prince de Sabor à s’évader du palais pour le soustraire à une énième tentative d’assassinat.



Fie négocie alors avec lui un pacte sacré : si elle conduit le prince en lieu sûr, il promet, une fois roi, de protéger les Corbeaux. Mais il faudra pour cela déjouer bien des pièges et des trahisons…

Prix du ebook en promo 6.99€ au lieu de 13.99€

La saga des sorcières T1 – Le lien maléfique de Anne Rice

Sous le porche d’une vieille demeure de La Nouvelle-Orléans, une femme se balance dans un rocking-chair : Deirdre Mayfair est devenue folle depuis qu’on lui a retiré sa fille Rowan.



Un homme observe Deirdre, comme d’autres avant lui ont secrètement surveillé la famille Mayfair. De génération en génération, les femmes du clan se transmettent leurs maléfiques pouvoirs.

Prix du ebook en promo 4.99€ au lieu de 9.99€

The Mortal Instruments – la malédiction des anciens – Livre 01 : les parchemins rouges de Cassandra Clare

La nouvelle série qui met en avant le sulfureux Magnus Bane, le magicien préféré des lectrices de The Mortal Instruments !

Magnus Bane voulait juste partir en vacances avec Alec, son compagnon. Mais dès son arrivée à Paris, il apprend qu’une secte, la Main Écarlate, est décidée à semer le chaos.

Magnus et Alec se lancent alors dans une course à travers l’Europe pour traquer la Main Écarlate et son insaisissable leader. Comme si cela ne suffisait pas, des démons les suivent à la trace et il devient de plus en plus difficile de différencier les alliés des ennemis. Pour mener à bien leur quête, Magnus et Alec vont devoir se faire confiance comme jamais auparavant, quitte à révéler des secrets tus depuis bien longtemps…

Prix du ebook en promo 5.99€ au lieu de 12.99€

The Mortal Instruments : La cité des Ténèbres du même auteur

Clary n’en croit pas ses yeux. Elle vient de voir le plus beau garçon de la soirée commettre un meurtre. Et, détail terrifiant : le corps de la victime a disparu d’un seul coup ! Mais le pire reste à venir… Sa mère a été kidnappée par d’étranges créatures et l’appartement complètement dévasté.

Sans le savoir, Clary a pénétré dans une guerre invisible entre d’antiques forces démoniaques et la société secrète des Chasseurs d’Ombres… Une guerre dans laquelle elle a un rôle fatal à jouer.

Prix du ebook en promo 5.99€ au lieu de 12.99€

La Maison de la Nuit, Tome 1 – Marquée de Kristin CAST et PC CAST

Entrez dans la Maison de la Nuit à vos risques et périls.

Dans un monde qui pourrait être le nôtre vit Zoey Redbird, une adolescente presque comme les autres…

Un soir après les cours, un jeune homme inquiétant s’approche d’elle. Soudain, il la désigne du doigt et lui dit : ” Zoey, ta mort sera ta renaissance, ton destin t’attend à la Maison de la Nuit. ” À ces mots, une marque mystérieuse apparaît sur son front. Zoey est terrifiée mais – elle le sait – elle doit intégrer le pensionnat où sont formés les futurs vampires, pour y réussir sa Transformation ou… mourir.

Prix du ebook en promo 3.99€ au lieu de 7.99€

Fear Street, T1 : La disparue de R.L. Stine

Le danger rôde à Fear Street. Serez-vous assez courageux pour le braver ?

Mystérieuse et d’une beauté irréelle, la nouvelle élève, Anna, fait tourner la tête de Cory, le garçon le plus populaire du lycée de Shadyside. Tout en elle l’obsède… au point qu’il en perd le sommeil. Délaissant ses amis et ses entraînements, il ne vit plus que pour ses baisers. Mais que cache l’extrême pâleur d’Anna ?

Quand, la jeune fille disparaît soudainement, Cory est bien décidé à découvrir son secret. Mais osera-t-il se rendre jusque chez elle, dans l’inquiétante Fear Street ? Et surtout… En sortira-t-il indemne ?

L’amour de votre vie vaut-il tous les sacrifices, y compris la mort ?

Prix du ebook en promo 3.99€ au lieu de 6.99€

La fabuleuse histoire de cinq orphelins inadoptables de Hana Tooke

Inséparables… Indomptables… Inoubliables… Inadoptables

ORPHELINAT LA PETITE TULIPE

RÈGLEMENT POUR L’ABANDON DES BÉBÉS

RÈGLE N°1 : Le bébé doit être enveloppé dans une couverture de coton.

RÈGLE N°2 : Le bébé doit être déposé dans un panier en osier.

RÈGLE N°3 : Le bébé doit être laissé sur la marche la plus haute.



Elinora Gassbeek dirige d’une main de fer l’orphelinat de La Petite Tulipe depuis des années. Et, durant tout ce temps, pas une seule fois le Règlement pour l’abandon des bébés n’a été enfreint. Jusqu’à l’automne 1880, où cinq bébés sont abandonnés selon un mode opératoire qui rompt scandaleusement avec toutes ses règles.



Douze ans plus tard, ces enfants ont bien grandi et forment une bande inséparable. Mais ils évitent chaque fois l’adoption. Trop c’est trop ! Bien décidée à se débarrasser de ses cinq inadoptables, la directrice passe un accord avec un sinistre négociant qui compte les embarquer de force sur son navire. Une seule solution pour les cinq amis : s’enfuir…

Prix du ebook en promo 4.99€ au lieu de 10.99€

Assoiffés, tome 1 de Tracy Wolff

Seule mortelle dans une académie fréquentée par des créatures surnaturelles, comment Grace survivra-t-elle ?

Mon monde a basculé le jour où j’ai atterri au lycée Katmere. Me voilà, simple mortelle, au milieu de vampires, de loups-garous, et autres êtres surnaturels. Une seule chose semble unir ces créatures de la nuit : elles me détestent. Au point d’espérer ma mort ?

Que faire, alors, de Jaxon, l’énigmatique vampire dont je ne peux me détacher ? Avec ses souffrances ancestrales, ce séduisant immortel m’attire plus que de raison. Pourtant, me rapprocher de lui pourrait bien mettre tout le monde en danger…

Et si quelqu’un voulait m’utiliser comme appât ?

Prix du ebook en promo 5.99€ au lieu de 12.99€

