FeniXX – 85 000 livres Vintage dopés par une intelligence artificielle

FeniXX c’est l’opérateur qui propose au public de trouver des livres indisponibles publiés au 20ème siècle.



Fort de son catalogue de 85 400 titres, FeniXX a noué un partenariat avec Pythagoria. Cette société française est spécialisée dans l’intelligence artificielle appliquée à l’édition.

FeniXX (Fichier des Éditions Numériques des Indisponibles du XXe siècle) propose désormais sur son site un catalogue d’ebooks dans lequel on peut trouver des raretés indisponibles au format papier. Grâce à Bookagora, le moteur de recherche doté d’une intelligence artificielle, il devient très simple pour le lecteur, le chercheur, le professionnel ou le bibliothécaire de trouver Le livre recherché.

Une iA pour quoi faire ?

Trouver le livre dont on a besoin sans pour autant en connaitre le titre n’est pas chose facile et dénicher un livre indisponible en version papier l’est encore moins. C’est à cela que sert le site FeniXX !



Pierre-Yves Thomas, directeur général de Pythagoria explique : « Le moteur de recherche Bookagoria est le fruit de plus de 20 ans de recherche et d’exploitation des technologies d’intelligence artificielle au service des documents écrits et de la culture. ».

Là où un moteur de recherche classique exploite les seules métadonnées du livre, le moteur Bookagoria utilise une intelligence artificielle. Celle-ci est capable de fouiller au cœur des livres. Elle en interroge l’intégralité du texte, pour apporter aux lecteurs la réponse la plus pertinente possible.

La chaîne de traitement de Pythagoria intègre les derniers développements en matière de NLP (ou Traitement Automatique du Langage Naturel) tels que les “transformers”, pour génération de synthèses, extraction d’entités, indexation sémantique : l’analyse des œuvres par ces technologies permet un enrichissement considérable des métadonnées et, de ce fait, une pertinence accrue des résultats de recherche.

85 400 livres indisponibles reprennent vie grâce au numérique

Le projet FeniXX est hors norme ! Polar, roman, SF, romance, livres pratiques, livres professionnels ou universitaires… toute la diversité éditoriale des éditeurs français est présente dans ce catalogue.



Régis Habert, Directeur général de FeniXX commente : « Il ne suffit pas pour FeniXX de proposer un vaste catalogue de livres numériques qui couvrent tout le XXe siècle dans les domaines majeurs de l’édition. Bookagoria est le premier et le seul moteur de recherche « en sérendipité » capable de permettre aux lecteurs de trouver dans le catalogue FeniXX les livres qu’a priori ils ne cherchaient pas ! »



De plus, ces livres peuvent être achetés directement sur la librairie FeniXX ainsi que dans toutes les librairies francophones ! Même s’ils sont rares car devenus indisponibles, ces ebooks à lire sur tous les supports ne sont pas plus chers. Le prix moyen est de 7.49€ les moins onéreux sont à 3.49€. Autre point important, il n’y a pas de DRM, juste un watermarking pour le confort ce lecture.

Quelques idées de lecture

Le catalogue FeniXX contient des livres dans toutes les thématiques : littérature, polars, SF, romance, universitaires, sciences humaines, politique, art, etc.

Chez FeniXX il y a aussi des bestsellers au long cours mais également des envies de lecture qui collent à l’actualité.

Pour preuve, des thèmes comme l’Ukraine (1970): Russes-et-Ukrainiens – Les Présidentielles (1996): Ces-malades-qui-nous-gouvernent – Le Festival de Cannes (1993): Truffaut-correspondance Ou encore sur Malik Oussekine (1989) : La-mort-indigne-de-Malik-Oussekine.

Lire d’autres articles sur FeniXX cliquez ici