Festival du Livre audio et du Podcast 2021 un programme riche et varié - IDBOOX

Du 10 au 22 mai, l’association La Plume de Paon organise son festival du livre audio. Cette année plusieurs nouveautés sont au programme.



Le festival a été renommé Festival du Livre Audio et du Podcast, celui-ci se déroule en présentiel à Strasbourg et en ligne. Un second festival voit le jour en partenariat avec l’Institut Français. Celui-ci se déroule exclusivement en ligne afin de toucher tous les francophones, sur tous les continents. (découvrez le programme)

Les temps forts du festival du Livre Audio et du Podcast

De nombreuses manifestations sont prévues pour la 9ème édition du festival mettant à l’honneur le son et la voix.



Vous trouverez ci-dessous quelques exemples et le programme complet est ici



Du 11 au 19 mai : Exposition Qu’est-ce que tu écoutes ? Strasbourg-Kehl en podcastWas hörst du gerade ? Kehl-Strasbourg im Podcast

Lieu : Médiathèque André Malraux. En présentiel

Samedi 15 mai de 21h à 22h30 : Nuit du livre audio

Lieu : Médiathèque André Malraux ? En ligne



Lundi 17 et mardi 18 mai de 10h à 17h : Découvrez les coulisses de l’enregistrement d’un livre audio

Lieu : Studio Seppia. En présentiel



Lundi 17 mai de 17h à 18h : Podcasts : des mots et des images. En ligne



Mardi 18 mai de 9h à 13h : Formation : État des lieux du marché du livre audio

Lieu : Centre de culture numérique, Unistra. En ligne

Mardi 18 mai de 18h à 19h15 De 18h30 à 19h15

Pecha Kucha de podcasts littéraires. En ligne

Mercredi 19 mai 10h-17h : Livrez-vous !

Lieu : Espace Django. En présentiel



Jeudi 20 mai de 17h à 18h : Rencontre avec Les Ensembles 2.2 – En ligne



Samedi 22 mai de 10h à 13h et de 14h à 17h : Casting la Voix

Lieu : Médiathèque André Malraux et En ligne



Et pour les professionnels, RDV les 14 et 15 mai pour les premières rencontres francophones du livre audio