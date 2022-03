Gaston Lagaffe le retour ! Un album à paraitre en octobre - IDBOOX

C’est l’une des grandes nouvelles du Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême, Gaston Lagaffe revient ! L’album a pour titre : Gaston – Le retour de Lagaffe.

Pour fêter les 100 ans des Editions Dupuis, le plus connu des gaffeurs revient 25 ans après pour un album inédit.

L’éditeur a confié le tome 22 Gaston Le retour de Lagaffe à Delaf. Marc Delafontaine illustre par exemple l’excellente série Les Nombrils.

Le nouveau Gaston paraitra le 19 octobre et il est déjà en précommande !

Après 25 ans d’absence et la disparition de son créateur Franquin, Gaston Lagaffe revient, l’éditeur mise gros puisque 1,2 million d’exemplaires seront mis en vente.



Pour le moment on ne connait pas grand-chose de cet opus inédit qui ravira certainement les fans de la première heure ! La couverture semble définitive en tous les cas c’est celle affichée dans les librairies. L’album fait 48 pages et coûte 11.90€. En précommande ici ou cliquez ici. M’Enfin ! On a hâte de retrouver Gaston, Mademoiselle Jeanne, Monsieur de Mesmaeker, Léon Prunelle, Fantasio et tous les amis !

Et pour patienter, dès le mercredi 6 avril, vous pourrez lire un gag chaque semaine dans le journal Spirou, là où Gaston fit ses premiers pas (bleus) il y a très exactement soixante-cinq ans.