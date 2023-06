Google déploie un outil d’aide à la lecture pour les enfants

Lors de la Google IO, la firme de Mountain View a annoncé le lancement d’un outil très intéressant pour aider les enfants à lire.

Reading Practice est désormais disponible aux USA pour les livres en anglais exclusivement. Les nombreuses fonctionnalités sont prometteuses et peut-être que Google décidera de développer l’outil dans d’autres langues.

Google Play Livres pour les enfants

Dans le catalogue de livres numérique proposé par Google, les jeunes lecteurs ont le choix parmi des milliers de livres numériques.



L’objectif est de fournir une aide à la lecture aux jeunes lecteurs en phase d’apprentissage afin que celle-ci devienne un jeu d’enfant.

7 fonctions sont disponibles et Google les détaille ainsi

Suivre l’avancement dans la lecture : les enfants voient le texte mis en surbrillance lorsqu’ils lisent à voix haute. Cela leur permettra de suivre où ils se trouvent dans le livre et de se concentrer sur le mot suivant.



Écouter un mot : s’ils ne savent pas comment prononcer un mot, ils peuvent simplement appuyer dessus pour entendre à quoi il ressemble.



Découpage des mots : d’un simple toucher, ils entendront également un mot décomposé par syllabe.



Écoutez une phrase : pour encore plus de contexte, les nouveaux lecteurs peuvent écouter une phrase entière.



Définir un mot : pour en savoir plus, ils peuvent appuyer sur un mot spécifique pour voir ou entendre une définition d’un mot adaptée aux enfants.



Définir une nouvelle position de lecture : Permet d’appuyer sur n’importe quel mot pour mettre à jour leur position dans le livre et commencer le suivi à partir de là.



Une synthèse pour les mots difficiles : à la fin de la page, ils auront la possibilité de pratiquer tous les mots qu’ils ont sautés ou mal prononcés.



Tous les livres de Google Play Livres ne donnent pas accès à cette option d’aide à la lecture. L’appli les signale dans le catalogue, avec un badge intitulé « Practice ».

