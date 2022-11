Il crée une arche incroyable dans sa librairie composée de livres abîmés

The Sandman Books est une librairie indépendante située aux Etats-Unis. Le libraire reçoit beaucoup de livres trop abîmés pour les vendre même d’occasion.

Plutôt que de condamner ces livres au pilon, ce libraire a eu une idée. Pour leur donner une ultime vie, il a décidé de créer une arche décorative du bel effet dans son commerce. Cette arche est composée de milliers d’ouvrages.





Le libraire explique : « J’ai construit un cadre en 2 × 4 et en contreplaqué pour fournir une base stable. J’ai ajouté des rangées de livres et utilisé une cloueuse à charpente pneumatique pour fixer les livres au cadre et les uns aux autres. J’ai dû découper des livres avec une scie à onglet pour combler les vides. C’était un travail d’équipe, et il a fallu plus de 4 semaines pour terminer ! »



Il aura fallu, pas mal de sueur, d’ingéniosité, plus de 10 000 clous pour construire les colonnes et l’arche à partir de livres recyclés.

Certains d’entre eux ont été coupés pour arrondir les angles. Les tranches des livres de poche de différentes couleurs ont été rassemblés par couleur pour créer une sorte d’arc-en-ciel. Le tout permet une circulation originale dans l’espace !

Joli n’est-ce pas ? La librairie se trouve à Punta Gorda en Floride, si vous passez par-là sachez que sous cette arche bienveillante, on y célèbre même des mariages !

